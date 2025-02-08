Яке взуття носити замість кросівок восени: 4 найкращі варіанти

Кожній дівчині хочеться доповнювати свої образи зручним та комфортним взуттям, щоб воно було практичним й легко доповнювало будь-які образи. Типові характеристики такого взуття мають кросівки та кеди, та окрім них є ще кілька альтернатив, які варто приміряти на собі.

У лютому вже всі активно починають готуватися до весняного сезону, тому рекомендуємо переглянути кілька варіантів взуття, які ідеально замінять ваші улюблені джинси, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Туфлі Мері Джейн

Це взуття знову перебуватиме навесні в лідерських позиціях. Представили такі туфлі бренди Dolce & Gabbana, Chanel, Ferragamo і Simone Rocha. Попри поширені стереотипи взуття Мері Джейн є зручним. Радимо звернути увагу на туфлі базових кольорів – чорного, сірого чи класичного червоного кольору.



Взуття, яке можна одягнути замість кросівок / Фото Pinterest

Балетки

Лаконічне та практичне взуття залишається в моді понад 100 років. Обирайте ді балетки, які вам найбільше до вподоби. Це можуть бути класичні варіанти з бантиками, з атласного матеріалу, що нагадують пуанти балерини, чи ефектні балетки в сіточку.



Взуття, яке можна одягнути замість кросівок / Фото Pinterest

Мокасини

Гучно в моду цього року повернуться мокасини. Вони мають дещо масивний силует й натхненні чоловічим взуттям. Їх варто носити під широкі штани та маскулінні джинси.



Взуття, яке можна одягнути замість кросівок / Фото Pinterest

Оксфорди та дербі

Не бійтеся додавати до свого гардероба взуття під чоловіче дербі та оксфорди, які нагадують відомі нам лофери. Victoria Beckham представили їх у прозорому варіанті з пластику, а Fendi — у замші.



Взуття, яке можна одягнути замість кросівок / Фото Pinterest

За порцією натхнення й стилізації цього взуття відправляйтеся на сторінки модних інфлюенсерок чи шукайте щось у пінтересті, щоб знайти для себе те, що справді повністю допоможе відтворити образ у вашому стилі.