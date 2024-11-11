Трендове взуття, без якого не обійтися взимку: вони потрібні всім

До початку зими залишилося кілька тижнів, а це означає, що перед нами стоїть новий виклик – підібрати взуття, яке буде не лише стильним, але й комфортним. Важливим фактором є зручність в русі, тому варто обирати таке взуття, яке вдало поєднається зі всім вбранням та прослужить не один сезон.

До зими треба підготуватися трохи швидше, ніж вона настане за календарем, щоб у випадку сніжної погоди й мінусової температури, у вас було необхідне взуття, пише 24 Канал.

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Представлені нами варіанти – не новинка, втім вони залишатимуться такими ж актуальними й популярними, як раніше й чудово пасуватимуть до будь-якого зимового вбрання. Це стосується не лише речей під низом, але й верхнього одягу та головних уборів.

Угги

Основний акцент в уггах звертайте на підошву. Чим товстішою вона буде, тим взуття виглядатиме трендовішим. Угги завірусилися не на жарт, тож є чи не найпопулярнішими серед всіх інших варіантів на зиму. Коричневі угги із замші підкорили серця всіх модниць. Чудово взуття від бренду UGG поєднується з лосинами, мішкуватими джинсами, пуховиками, пальтами та дублянками.



Стильне взуття на зиму / Фото Pinterest

Челсі

Це базове взуття, яке не виходить з моди та однаково красиво пасує до будь-якого верхнього одягу. Також можете ще додавати до цього списку Dr. Martens, які теж є актуальними й чудово стилізується з різноманітним вбранням.



Актуальне взуття на зиму / Фото Pinterest

Дутики

Коротке взуття має стильний та ефектний вигляд й ідеально вписується до лосинів, штанів палаццо чи джинсів. Вони дуже мило виглядають на нозі, тож точно вам сподобаються.



Модне взуття на зиму / Фото Pinterest

Чоботи до колін

Дівчата люблять зручність, тож такі чоботи взимку добре зігрівають. Їх варто стилізувати з лосинами чи обтислими джинсами скіні. А ще саме таке взуття ідеально підходить до суконь чи спідниць.



Актуальне взуття на зиму / Фото Pinterest

За бажанням, в зимову пору можна носити навіть кросівки. Втім, вони мають бути утепленими й зігрівати ноги, в іншому випадку такий варіант на холодну пору буде зовсім недоречним.