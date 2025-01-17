Не робіть це кожного дня: як часто можна користуватись скрабом для тіла

Скрабом для тіла користуються багато жінок, щоб омолодити й очистити шкіру в домашніх умовах. Втім, треба знати, як часто використовувати скраб, бо якщо його занадто часто наносити, то це може лише нашкодити шкірному покриву.

Скраб є абразивним засобом догляду за тілом й має дві класифікації – для обличчя та тіла, пише 24 Канал з посиланням на Cosmetea. Наносити косметику рекомендовано після вмивання обличчя гелем чи прийому душу. Щоб скраб подіяв, тіло повинне бути розпареним. Це краще допомагає зняти верхній шар клітин епідермісу.

Читайте також Як часто можна використовувати маску для волосся: відповідь варто знати всім

Щоб досягнути максимального ефекту від скрабування тіла, радять користуватися спеціальною рукавичкою, а тоді змити засіб теплою водою й витерти тіло рушником.

Як часто можна користуватися скрабом для тіла

Скрабом з дрібним абразивом на основі цукру можна влітку користуватися 2 – 3 рази на тиждень. А от скраби на базі солі наносити можна не частіше, ніж раз на 2 тижні. Взимку скрабом варто користуватися варто лише раз на тиждень. Після скрабування дуже важливо закріпити результат зволожувальним чи живильним кремом для тіла.



Скрабування покращує стан шкіри / Фото Pexels

Як вибрати скраб для тіла

Скраби діляться на дві категорії – на основі солі та цукру. Цукровий скраб підійде для нежирної шкіри. А от для дівчат, шкіра яких більше схильна до жирності, підійде соляний скраб, який добре забирає надлишки шкірного жиру й нормалізує сальні залози. Соляний скраб не можна використовувати, якщо на шкірі є висипання чи почервоніння.

Певні скраби містять в собі масло кокоса, ши, жожоба чи какао. Після них завжди треба користуватися додатковим зволоженням. Соляні варіанти косметики, хоч і містять масла й екстракти рослин, потребують ще більшого догляду за шкірою. Сіль впливає на здатність шкіри утримувати вологу й потребує такої собі компенсації у вигляді нанесення крему.

Функція скрабу полягає в тому, аби видалити ороговілі лусочки шкіри та зробити рельєф шкіри гладким та рівним. Використання скрабу сприяє покращенню кровообігу, тому приділяйте особливу увагу зонам стегон, живота, та сідниць, якщо хочете позбутися "апельсинової шкірки".

Скрабування також допомагає очистити пори й добре розкрити їх, а це стимулює омолодження шкірного покриву. Завдяки цій косметичній процедурі, шкіра стане красивою та пружною.