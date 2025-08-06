Для кожної жінки важливо, щоб руки були доглянуті та красиві, й для цього вони наносять гель-лак на нігті. Однак, багатьох цікавить, як часто слід робити таке покриття, щоб забезпечити як естетичну привабливість, так і здоров'я нігтів.

Нігті відростають швидко, а покриття – не розтягується і не росте разом з ними. Це шкодить пластині, і може нести набагато гірші наслідки, ніж просто порушення естетичного вигляду. Тому 24 Канал поспілкувався з власницею студії краси та майстринею манікюру Веронікою Коваль, яка розповіла, скільки насправді можна носити гель-лак.

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Скільки можна носити гель-лак?

У своїх рекомендаціях Вероніка зазначила, що ідеальна тривалість носіння гель-лаку становить від 14 до 21 дня.

По закінченні цього терміну гелеве покриття може почати лущитися, оскільки відбувається природний ріст нігтів. Це потенційно може призвести до появи тріщин і створити середовище для розвитку бактерій під гелем.

Чим довше носимо, тим більший шанс, що ніготь просто зламається,

– підсумовує майстриня манікюру.

Важливо пам'ятати: завжди вчасно оновлюйте манікюр. Щоб підтримувати нігті здоровими та запобігати потенційним проблемам, плануйте візити кожні два – три тижні. Запишіться на наступний одразу після поточного манікюру – так точно не забудете і ваші нігтики подякують.

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