Як правильно рухатися на шпильках, щоб це було невимушено та комфортно, а також, яких помилок варто уникати, розповідаємо далі.

До теми Актуальні для будь-якого випадку: 5 стильних ідей педикюру на літо

Як правильно ходити на підборах

Тікток-блогерка @basicela в одному зі своїх відео розповіла про найпоширеніші помилки, які роблять жінки під час ходіння на підборах, та поділилася тим, як зробити носіння шпильок більш комфортним.

Перш за все, дівчина радить не схрещувати ноги під час ходьби.

Проблема тут полягає в тому, що або ваші підбори зависокі, або ви не звикли на них ходити. Якщо хочете виглядати невимушено, спробуйте рухатися рівно. Ноги не мають схрещуватися, інакше ви втратите баланс,

– каже тіктокерка.

Вона додає, що це може бути непросто, але практика допоможе.

Як правильно ходити на підборах: дивіться відео

Крім того, дівчина рекомендує не згинати коліна занадто сильно, коли ходите на підборах. Вона зауважує, що ноги не мають бути повністю прямими, але і присідати не слід також.

Також тікток-блогерка нагадує про те, що потрібно рівно тривати спину та не надто розмахувати руками. Гарна постава та помірні рухи сприятимуть балансуванню тіла та зроблять пересування на підборах більш комфортним.