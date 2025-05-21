Прибрати целюліт та схуднути за 5 хвилин на день реально: цей метод гарантовано працює

Побутує думка, що для схуднення потрібно прикласти масу зусиль. Зокрема, дотримуватися важкої дієти та постійно займатися спортом.

Насправді ж є одна ефективна вправа, яка допоможе позбавити вас набряків, декількох зайвих кілограмів та целюліту. Виконувати її можна легко в домашніх умовах, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Яка вправа допоможе схуднути за декілька хвилин на день

Лімфодренажні стрибки – універсальна вправа, яка допомагає "розігнати лімфу". Головними перевагами цього методу є:

універсальність;

зручність;

помірне навантаження на суглоби;

швидкість виконання.

Також потрібно відзначити, що для виконання таких стрибків непотрібно використовувати додаткове обладнання. Достатньо знайти невелике місце у квартирі і виділити декілька хвилин.



Як легко прибрати целюліт / Фото Pexels

Як виконувати цю вправу:

Спочатку потрібно зробити розминку, аби розігрілися м'язи. Далі станьте прямо, ноги на ширині плечей. Розпочинайте виконувати стрибки невеликої амплітуди. Просто підіймайте ноги від підлоги. Виконуйте цю вправу спочатку невелику кількість часу, поступово збільшуючи часовий проміжок.

Зверніть увагу! Коли вам стане легко виконувати вправу таким чином, почніть піднімати ноги по черзі під час стрибків. Не забувайте і про правильну техніку дихання.