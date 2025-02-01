Підбір одягу за типом фігури: запам'ятайте це і ви завжди матимете приголомшливий вигляд

Щоб завжди вдало підбирати одяг, потрібно знати свій тип фігури. Визначити його дуже просто.

Аби визначити тип фігури, вам першочергово потрібно звернути увагу на пропорції. Для цього спочатку проведіть візуальну оцінку тіла, пише 24 Канал.

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Як визначається тип фігури

Найкраще для визначення типу фігури зробити такі заміри:

Об'єм грудей (найширша частина грудної клітини).

Талія (найвужча частина тулуба).

Стегна (найширша частина стегон).



Що потрібно носити жінкам з типом фігури "прямокутник" / Фото Pexels

Тепер уважно подивіться на ці числа і визначте, основний акцент вашої фігури. Наприклад, ви можете мати широкі плечі.

Які типи фігури є:

Пісочний годинник (X-подібна фігура)

Головною особливістю цієї фігури є чітко виражена талія. Об'єм грудей і стегон приблизно однаковий.

Найбільше представницям цього типу фігури підходить приталений одяг.

Прямокутник (H-подібна фігура)

Головною ознакою такого типу фігури є відсутність вираженої талії. При цьому, груди і стегна знаходяться на одному рівні. Тобто, їхні об'єми майже однакові.

Щоб підкреслити переваги цього типу фігури потрібно обирати одяг, який додасть об'єму в області грудей та стегон. Наприклад, таким дівчатам чудово підійдуть об'ємні спідниці.

Груша (A-подібна фігура)

У представниць такого типу фігури широкі стегна і вузькі плечі. Розмір грудей також може бути невеликим.



Як виглядають різні типи фігури / Фото Pinterest

Дівчата, які мають грушеподібну фігуру мають обирати одяг, що підкреслює верхню частину тіла. Наприклад, хороший акцент можна зробити завдяки блузі з декольте.

Яблуко (O-подібна фігура)

Особливостями цієї фігури є:

широка грудна клітка;

не дуже виражена талія;

округлість в області живота;

при цьому, ноги, як правило, стрункі.

"Яблукам" потрібно обирати одяг, який створює вертикальні лінії, що допомагають "витягнути" силует, наприклад, сукні зі спокусливими вирізами.

Перевернутий трикутник (V-подібна фігура)

У представниць цього типу фігури широкі плечі та вузькі стегна. Найчастіше вона зустрічається у спортсменок

Для дівчат з таким типом фігури важливо збалансувати верхню та нижню частини тіла. Це можна зробити, вибираючи одяг, який додає об'єму стегнам.