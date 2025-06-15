5 хвилин, які змінять ваше життя: робіть це щодня

Всім відомо, що прогулянки корисні для здоров'я. Проте, як саме правильно гуляти, аби позбавитись стресу, мало хто знає.

Правильна прогулянка може значно покращити ментальне здоров'я. Зокрема, вона сприятиме зниженню тривожності, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Що таке усвідомлена прогулянка

Усвідомлена прогулянка або майндфулнес-прогулянка допомагає укомплектувати думки. Основа цього методу – концентрація. Річ у тім, що, аби зібрати думки, спочатку потрібно стати спостерігачем.



Як знизити рівень тривожності перед подією / Фото Pexels

Тобто, необхідно роздивитись усе, що ваш оточує і відзначити зміни. Для цього можна скористатись методом "знайди 5", його суть:

ви маєте обрати 5 різних звуків, які потрібно "знайти" і почути, до прикладу: щебет птахів, гул від машин, дитячий сміх, вітер і так далі;

5 різних кольорів;

5 форм.



Як прибрати стрес і хвилювання / Фото Pexels

Під час процесу пошуків періодично концентруйтесь на своїх почуттях. Також важливо ставити собі правильні запитання, що допоможуть по-новому подивитися на все, що вас оточує:

Як відчувається сонце?

Як дує вітер?

Який сьогодні вітер?

Які аромати відчуваються у повітрі (постарайтесь розрізнити усі запахи).

Спочатку буде важко, адже думки намагатимуться "втекти" від суті. З часом ви навчитесь концентруватись лише на одній думці.