Ніби зовсім інша людина: стилістка на образі Пенелопи з "Бріджертонів" розповіла про вплив ліній

На сприйняття образу впливає чимало факторів, адже одна й та ж людина з різними зачісками, макіяжем та одягом може змінюватися до впізнаваності. Окрім того, керувати враженням можна й за допомогою ліній.

Українська стилістка в мережі на прикладі Пенелопи з серіалу "Бріджертони" розповіла, як лінії впливають на сприйняття її образу. Так, вона порівняла зовнішній вигляд героїні в 1 сезоні та в 3-му, й наголосила, як образ змінився майже до невпізнаваності.

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Як лінії в образі впливають на його сприйняття

Стилістка пояснила, що лінії можуть впливати на сприйняття образу. Так, до прикладу вона навела образ Пенелопи з серіалу "Бріджертони". У 1 сезоні героїня з'являється перед глядачем з дрібними локонами, які роблять обличчя більш округлим.

Одяг Пенелопи ще більше підкреслював несерйозність образу, адже акторка з'являлася у сукнях з маленькими, ніби дитячими, рукавчиками, а лінія бюста – була дуже куцою. У комплексі це впливало на сприйняття образу як несерйозного, а героїня здавалася гіпернаївною.



Образ Пенелопи в 1 сезоні "Бріджертонів" / Кадр з серіалу

У 3-му сезоні образ Пенелопи переосмислили й це вплинуло на його сприйняття. Так, стилісти змінили лінії її образу.

Пенелопа знову з'являється з тими ж дрібними локонами, але тепер вони відповідають лініям обличчя. Через це обличчя не здається округлим. Окрім того, з'явилася "доросла" лінія бюста, яка не робить героїню куцою. Квітковий дрібний принт залишається, однак не домінує.



Образ Пенелопи у 3 сезоні "Бріджертонів" / Скриншот з серіалу

У комплексі образ героїні серіалу "Бріджертонів" змінюється з гіпернаївного й несерйозного на романтичний і розкішний. Стилістка наголошує, що досягти такого ефекту вдалося саме завдяки правильним лініям.