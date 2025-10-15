У всіх нас є звичка носити постійно один і той самий одяг, але часом хочеться освіжити образ завдяки цікавим речам, які здатні освіжити наш вигляд. Універсальність джинсів не має рівних, але створити аутфіт цікавішим можна досить легко.

Джинси є тією річчю, яка може виглядати по-різному залежно від того, з чим ви їх стилізуєте, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Вони можуть просто виглядати зі світшотом й кросівками, а можуть мати зовсім інший елегантніший вигляд в поєднанні з чоботами на підборах.

Стилісти віднайшли кілька цікавих поєднань, завдяки яким джинси мають всі шанси виглядати сучасніше й свіжіше.

З чим носити джинси восени?

Зі светром в ромби

В’язані светри чи кардигани аргайл знову в моді. Багатьом вони нагадують принт речей, які носили наші татусі, однак цього року вони зазнали оновлення. Європейські модниці почали набагато активніше їх носити вже від початку жовтня.

Із замшевими чоботами

Чоботи є найкращим базовим елементом на осінній сезон. Дівчата інвестували у чоботи на підборах, а для зручності можна придбати чоботи на плоскій підошві. Замша останні кілька місяців стала дуже популярною, тож можна купувати крім взуття ще й сумки чи куртки.

З червоним кольором

Мінімалісткам, які обожнюють носити приглушені тони й нетральну палітру, цього сезону радимо додати яскравий відтінок у свій гардероб. Червоний светр чудово допоможе освіжити образ.

З цікавою сумкою

Сумки цього року стали бажаним аксесуаром кожної дівчини. До усіх класичних сумок хочеться додати трендову замшеву модель, сумку хобо, плетену, з дармовісами чи в подовженій формі. Обирайте будь-яку модель, яка вдало довершить ваш аутфіт.

Зі шкіряною курткою

Вишуканий силует куртки в класичному та позачасовому стилі, допоможе завершити будь-який аутфіт. Стилізуйте таку куртку з чоботами на підборах та мішкуватими джинсами.

Українська стилістка у своєму інстаграмі розповіла про ще кілька трендових джинсів на осінь. За її словами, джинси з широкими штанинами в розмірі оверсайз залишаються на піку популярності. Також в моді будуть джинси з декоративними елементами. Завжди доречними будуть класичні прямі джинси, з підворотами, джинси-кльош та підкови.

Трендові джинси на осінню пору: дивіться відео

Які джинси вриваються в моду восени?