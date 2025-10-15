У всех нас есть привычка носить постоянно одну и ту же одежду, но порой хочется освежить образ благодаря интересным вещам, которые способны освежить наш вид. Универсальность джинсов не имеет равных, но создать аутфит интереснее можно достаточно легко.

Джинсы являются той вещью, которая может выглядеть по-разному в зависимости от того, с чем вы их стилизуете, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Они могут просто выглядеть со свитшотом и кроссовками, а могут иметь совсем другой элегантный вид в сочетании с сапогами на каблуках.

Стилисты нашли несколько интересных сочетаний, благодаря которым джинсы имеют все шансы выглядеть современнее и свежее.

С чем носить джинсы осенью?

Со свитером в ромбы

Вязаные свитера или кардиганы аргайл снова в моде. Многим они напоминают принт вещей, которые носили наши папы, однако в этом году они претерпели обновление. Европейские модницы начали гораздо активнее их носить уже с начала октября.

С замшевыми сапогами

Сапоги являются лучшим базовым элементом на осенний сезон. Девушки инвестировали в сапоги на каблуках, а для удобства можно приобрести сапоги на плоской подошве. Замша последние несколько месяцев стала очень популярной, поэтому можно покупать кроме обуви еще и сумки или куртки.

С красным цветом

Минималисткам, которые обожают носить приглушенные тона и нетральную палитру, в этом сезоне советуем добавить яркий оттенок в свой гардероб. Красный свитер прекрасно поможет освежить образ.

С интересной сумкой

Сумки в этом году стали желанным аксессуаром каждой девушки. Ко всем классическим сумкам хочется добавить трендовую замшевую модель, сумку хобо, плетеную, с дармовисами или в удлиненной форме. Выбирайте любую модель, которая удачно завершит ваш аутфит.

С кожаной курткой

Изысканный силуэт куртки в классическом и вневременном стиле, поможет завершить любой аутфит. Стилизуйте такую куртку с сапогами на каблуках и мешковатыми джинсами.

Украинская стилистка в своем инстаграме рассказала о еще нескольких трендовых джинсах на осень. По ее словам, джинсы с широкими штанинами в размере оверсайз остаются на пике популярности. Также в моде будут джинсы с декоративными элементами. Всегда уместными будут классические прямые джинсы, с подворотами, джинсы-клеш и подковы.

Какие джинсы врываются в моду осенью?