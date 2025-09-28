Сорочку та краватку носять заможні жінки: такий образ пахне статусністю
- Сорочка та краватка стали модною заявою, що робить жіночий образ стильним, зокрема завдяки поєднанню одного тону.
- Білу сорочку можна поєднати з чорною краваткою або атласною краваткою для створення сучасного вигляду.
Краватка раніше у нас асоціювалася з офісним дрескодом, втім тепер ця річ з ділового гардероба стала сміливою модною заявою сезону. Клітинка з краваткою тепер не виглядають суворо, а мають ультрасучасний вигляд.
Значна кількість брендів представили на своїх показах поєднання сорочки та краватки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Mexico.
Читайте також Три найкрасивіших блузи на осінь: будете носити їх завжди
Тепер класична біла сорочка та краватка з чоловічого гардероба стали ідеальним метчем, який освіжає образ та робить жіночий вихід стильним й цікавішим.
Як модно поєднати білу сорочку й краватку?
Біла сорочка та краватка в тон
Білу сорочку з коміром варто стилізувати зі штанами й класичним тренчем. Ми звикли бачити кольорові чи темні краватки з сорочками, втім цікавим стилістичним рішенням є поєднання сорочки й краватки одного тону. Такий аутфіт має доволі сучасний вигляд.
Модні образи з сорочкою та краваткою / Фото Vogue
Біла сорочка та чорна краватка
Щоб звичний образ перетворився на красиву модну заяву, додайте до базової сорочки чорну краватку. Так, її можна навіть поцупити в батька чи хлопця. У поєднанні з мініспідницею, шортами та ефектним верхнім одягом, такий образ буде мати дивовижний вигляд.
Модні образи з сорочкою та краваткою / Фото Vogue
Вільна сорочка та атласна краватка
Ця смілива комбінація образу дуже вдало виглядає. Біла вільна сорочка в поєднанні з шортами-бермудами, чоботами, тренчем чи пальтом – точно створити бездоганний осінній образ. Серед взуття можна обрати лофери, кросівки чи чоботи на підборах.
Модні образи з сорочкою та краваткою / Фото Vogue
Коли краватка повернулася в моду?
Аксесуар почав набирати популярності навесні, після показу Saint Laurent SS25, пише Cosmopolitan. На подіумі моделі дефілювали в строгих костюмах з краватками, зокрема й Белла Хадід, яка любить доповнювати краваткою свої образи.
Підтвердили цей тренд згодом інфлюенсерки з Тижня моди у Мілані. Тепер краватки можна носити як завгодно – невдало зав’язаним, строго біля шиї чи навіть зав’язаним бантом.
Які блузи будуть в моді цього року?
Модними цього року є корсетні, шовкові та блузи в білизняному стилі, які повертаються з 90-х років.
Також актуальними будуть блузи в стилі бохо, з драпіруванням, утилітарному стилі та шкіряні блузи у різних відтінках.
Часті питання
Які бренди включили поєднання сорочки та краватки у свої покази?
Значна кількість брендів представили на своїх показах поєднання сорочки та краватки.
Як можна стилізувати білу сорочку з краваткою одного тону?
Білу сорочку з коміром варто стилізувати зі штанами й класичним тренчем. Поєднання сорочки й краватки одного тону має сучасний вигляд.
Які особливості має образ з вільною сорочкою та атласною краваткою?
Вільна сорочка в поєднанні з шортами-бермудами, чоботами, тренчем чи пальтом створює бездоганний осінній образ. Серед взуття можна обрати лофери, кросівки чи чоботи на підборах.