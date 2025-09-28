Краватка раніше у нас асоціювалася з офісним дрескодом, втім тепер ця річ з ділового гардероба стала сміливою модною заявою сезону. Клітинка з краваткою тепер не виглядають суворо, а мають ультрасучасний вигляд.

Значна кількість брендів представили на своїх показах поєднання сорочки та краватки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Mexico.

Читайте також Три найкрасивіших блузи на осінь: будете носити їх завжди

Тепер класична біла сорочка та краватка з чоловічого гардероба стали ідеальним метчем, який освіжає образ та робить жіночий вихід стильним й цікавішим.

Як модно поєднати білу сорочку й краватку?

Біла сорочка та краватка в тон

Білу сорочку з коміром варто стилізувати зі штанами й класичним тренчем. Ми звикли бачити кольорові чи темні краватки з сорочками, втім цікавим стилістичним рішенням є поєднання сорочки й краватки одного тону. Такий аутфіт має доволі сучасний вигляд.



Модні образи з сорочкою та краваткою / Фото Vogue

Біла сорочка та чорна краватка

Щоб звичний образ перетворився на красиву модну заяву, додайте до базової сорочки чорну краватку. Так, її можна навіть поцупити в батька чи хлопця. У поєднанні з мініспідницею, шортами та ефектним верхнім одягом, такий образ буде мати дивовижний вигляд.



Модні образи з сорочкою та краваткою / Фото Vogue

Вільна сорочка та атласна краватка

Ця смілива комбінація образу дуже вдало виглядає. Біла вільна сорочка в поєднанні з шортами-бермудами, чоботами, тренчем чи пальтом – точно створити бездоганний осінній образ. Серед взуття можна обрати лофери, кросівки чи чоботи на підборах.



Модні образи з сорочкою та краваткою / Фото Vogue

Коли краватка повернулася в моду?

Аксесуар почав набирати популярності навесні, після показу Saint Laurent SS25, пише Cosmopolitan. На подіумі моделі дефілювали в строгих костюмах з краватками, зокрема й Белла Хадід, яка любить доповнювати краваткою свої образи.

Підтвердили цей тренд згодом інфлюенсерки з Тижня моди у Мілані. Тепер краватки можна носити як завгодно – невдало зав’язаним, строго біля шиї чи навіть зав’язаним бантом.

Які блузи будуть в моді цього року?