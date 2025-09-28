Рубашку и галстук носят состоятельные женщины: такой образ пахнет статусностью
- Рубашка и галстук стали модным заявлением, что делает женский образ стильным, в частности благодаря сочетанию одного тона.
- Белую рубашку можно совместить с черным галстуком или атласным галстуком для создания современного вида.
Галстук раньше у нас ассоциировался с офисным дрескодом, впрочем теперь эта вещь из делового гардероба стала смелым модным заявлением сезона. Клетка с галстуком теперь не выглядят строго, а имеют ультрасовременный вид.
Значительное количество брендов представили на своих показах сочетание рубашки и галстука, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Mexico.
Теперь классическая белая рубашка и галстук из мужского гардероба стали идеальным метчем, который освежает образ и делает женский выход стильным и интересным.
Как модно сочетать белую рубашку и галстук?
Белая рубашка и галстук в тон
Белую рубашку с воротником стоит стилизовать с брюками и классическим тренчем. Мы привыкли видеть цветные или темные галстуки с рубашками, впрочем интересным стилистическим решением является сочетание рубашки и галстука одного тона. Такой аутфит имеет довольно современный вид.
Модные образы с рубашкой и галстуком / Фото Vogue
Белая рубашка и черный галстук
Чтобы привычный образ превратился в красивое модное заявление, добавьте к базовой рубашке черный галстук. Так, его можно даже украсть у отца или парня. В сочетании с мини-юбкой, шортами и эффектной верхней одеждой, такой образ будет иметь удивительный вид.
Модные образы с рубашкой и галстуком / Фото Vogue
Свободная рубашка и атласный галстук
Эта смелая комбинация образа очень удачно выглядит. Белая свободная рубашка в сочетании с шортами-бермудами, сапогами, тренчем или пальто – точно создать безупречный осенний образ. Среди обуви можно выбрать лоферы, кроссовки или сапоги на каблуках.
Модные образы с рубашкой и галстуком / Фото Vogue
Когда галстук вернулся в моду?
Аксессуар начал набирать популярность весной, после показа Saint Laurent SS25, пишет Cosmopolitan. На подиуме модели дефилировали в строгих костюмах с галстуками, в том числе и Белла Хадид, которая любит дополнять галстуком свои образы.
Подтвердили этот тренд впоследствии инфлюенсерки с Недели моды в Милане. Теперь галстуки можно носить как угодно – неудачно завязанным, строго у шеи или даже завязанным бантом.
Какие блузы будут в моде в этом году?
Модными в этом году являются корсетные, шелковые и блузы в бельевом стиле, которые возвращаются из 90-х годов.
Также актуальными будут блузы в стиле бохо, с драпировкой, утилитарном стиле и кожаные блузы в разных оттенках.
