Як створити елегантний образ у спортивному стилі: лайфхаки від стилістки Галини Денисюк
- Спортивний стиль інтегрується з елегантністю через поєднання спортивного одягу з класичними елементами, як-от піджак чи шовкова хустка, щоб створити стильний образ.
Ключові елементи спортивного шику включають тренувальні штани, оверсайз худі, білу сорочку, універсальні кросівки та витончені аксесуари, які підкреслюють елегантність.
Сучасна мода більше не поділяє речі на «для залу» і «для життя». Спортивний стиль давно вийшов за межі фітнес-клубів і пробігів у парку — тепер це один із найгарячіших трендів вуличної моди, офісного дрес-коду і навіть світських виходів. Як залишатися зручною, але виглядати елегантно — розповіла стилістка Галина Денисюк.
Стилістка зазначає, що любить мікс комфорту та витонченості, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галини Денисюк. Спортивний стиль – ідеальна база, яку можна підняти на новий рівень завдяки аксесуарам, кольорам і силуету.
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Що таке спортивна елегантність?
Це симбіоз речей, що зазвичай асоціюються зі спортом (трикотаж, худі, кросівки, оверсайз), з елементами класики – як-от піджак, шовкова хустка, сорочка або підбори. І тут головне – не переборщити.
Не йдеться про повний total look зі спортивного костюма. Ми граємо на контрасті: наприклад, костюм з м’якої тканини та туфлі-човники. Або – базова біла футболка, тренувальні штани й структурований жакет. Це завжди влучає у десятку,
– зазначила стилістка.
5 ключових елементів спортивного шику
1.Тренувальні штани прямого крою
Вони мають бути не надто обтислі, бажано з якісного щільного трикотажу. Добре виглядають із блейзером, жилетом або пальтом класичного фасону.
2.Оверсайз худі або світшот
Обирайте речі лише у гарному стані: без ковтунців, з рівними швами, гарної посадки. Ідеальний варіант – в нейтральних кольорах: беж, графіт, молочний.
3.Біла сорочка
Це база, яка додає елегантності навіть під спортивний топ. Галина радить носити її розстебнутою поверх бралету або зав’язувати на талії.
Біла сорочка пасує до спортивних топів / Фото Pinterest
4.Кросівки-універсали
Варто обирати без агресивного логотипа та надмірного декору. "Шкіряні білі кросівки – ваш найкращий друг", – зазначила Денисюк.
5.Аксесуари з акцентом на витонченість
Срібні сережки, окуляри в стилі cat eye, годинник у стилі мінімал – саме ті деталі, які "підтягують" образ.
Які кольори обирати?
Найбільш виграшними є пастельні, монохромні або земляні відтінки. Вони створюють враження спокою, статусності. Не бійтеся total black чи total white – це завжди виглядає елегантно, навіть якщо ви в спортивному костюмі,
– зазначила стилістка.
Також чудово працюють вставки з деніму, екошкіри, в'язки – матеріали, які мають фактуру і додають глибини образу.
Чого краще уникати?
Образів у стилі "я щойно з тренування" – мокре волосся, плями від поту, потерті легінси;
Яскравих кислотних кольорів у спортивному одязі, якщо ви прагнете елегантності;
Занадто великої кількості логотипів – це здешевлює вигляд.
Фінальний штрих
"Коли ви поєднуєте спортивне з класичним, це завжди трохи про свободу. Але пам’ятайте: елегантність – це не речі, а стан. Ви можете бути в спортивному костюмі, але йти з піднятою головою, з макіяжем, із парфумом – і це вже буде про стиль", – впевнена Галина Денисюк.
Тож експериментуйте, міксуйте, не бійтеся змішувати "несумісне". Спортивний стиль сьогодні – це не про фітнес, це про особисту силу, впевненість і легкість. Саме таку жінку хоче бачити світ у 2025 році.