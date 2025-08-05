Сучасна мода більше не поділяє речі на «для залу» і «для життя». Спортивний стиль давно вийшов за межі фітнес-клубів і пробігів у парку — тепер це один із найгарячіших трендів вуличної моди, офісного дрес-коду і навіть світських виходів. Як залишатися зручною, але виглядати елегантно — розповіла стилістка Галина Денисюк.

Стилістка зазначає, що любить мікс комфорту та витонченості, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галини Денисюк. Спортивний стиль – ідеальна база, яку можна підняти на новий рівень завдяки аксесуарам, кольорам і силуету.

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Що таке спортивна елегантність?

Це симбіоз речей, що зазвичай асоціюються зі спортом (трикотаж, худі, кросівки, оверсайз), з елементами класики – як-от піджак, шовкова хустка, сорочка або підбори. І тут головне – не переборщити.

Не йдеться про повний total look зі спортивного костюма. Ми граємо на контрасті: наприклад, костюм з м’якої тканини та туфлі-човники. Або – базова біла футболка, тренувальні штани й структурований жакет. Це завжди влучає у десятку,

– зазначила стилістка.

5 ключових елементів спортивного шику

1.Тренувальні штани прямого крою

Вони мають бути не надто обтислі, бажано з якісного щільного трикотажу. Добре виглядають із блейзером, жилетом або пальтом класичного фасону.

2.Оверсайз худі або світшот

Обирайте речі лише у гарному стані: без ковтунців, з рівними швами, гарної посадки. Ідеальний варіант – в нейтральних кольорах: беж, графіт, молочний.

3.Біла сорочка

Це база, яка додає елегантності навіть під спортивний топ. Галина радить носити її розстебнутою поверх бралету або зав’язувати на талії.



Біла сорочка пасує до спортивних топів / Фото Pinterest

4.Кросівки-універсали

Варто обирати без агресивного логотипа та надмірного декору. "Шкіряні білі кросівки – ваш найкращий друг", – зазначила Денисюк.

5.Аксесуари з акцентом на витонченість

Срібні сережки, окуляри в стилі cat eye, годинник у стилі мінімал – саме ті деталі, які "підтягують" образ.

Які кольори обирати?

Найбільш виграшними є пастельні, монохромні або земляні відтінки. Вони створюють враження спокою, статусності. Не бійтеся total black чи total white – це завжди виглядає елегантно, навіть якщо ви в спортивному костюмі,

– зазначила стилістка.

Також чудово працюють вставки з деніму, екошкіри, в'язки – матеріали, які мають фактуру і додають глибини образу.

Чого краще уникати?

Образів у стилі "я щойно з тренування" – мокре волосся, плями від поту, потерті легінси;

Яскравих кислотних кольорів у спортивному одязі, якщо ви прагнете елегантності;

Занадто великої кількості логотипів – це здешевлює вигляд.

Фінальний штрих

"Коли ви поєднуєте спортивне з класичним, це завжди трохи про свободу. Але пам’ятайте: елегантність – це не речі, а стан. Ви можете бути в спортивному костюмі, але йти з піднятою головою, з макіяжем, із парфумом – і це вже буде про стиль", – впевнена Галина Денисюк.

Тож експериментуйте, міксуйте, не бійтеся змішувати "несумісне". Спортивний стиль сьогодні – це не про фітнес, це про особисту силу, впевненість і легкість. Саме таку жінку хоче бачити світ у 2025 році.