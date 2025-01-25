Інтервальне голодування: як їсти все і при цьому худнути

Інтервальне голодування може допомогти не тільки схуднути, а і покращити здоров'я. Однак, варто враховувати, що цей метод підходить не всім.

Інтервальне голодування передбачає обмеження кількості годин під час яких особа може їсти. Інший час потрібно голодувати, пити, при цьому дозволяється, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Як має проводитись інтервальне голодування

Протоколів чи графіків інтервального голодування є багато:

16/8 – 16 годин людина голодує і 8 – їсть;

8/16 – 8 годин голодування і 16 – людина може їсти;

18/36 – 18 годин потрібно голодувати, 36 – їсти.



Які протоколи інтервального голодування є зараз / Фото Pexels

В мережі зустрічаються і інші варіанти протоколів. Зокрема, 24/24, де день людина може їсти, а другий – потрібно голодувати.

Автофагія та голод, який її запускає, виявилися ефективними в полегшенні хвороб, пов’язаних із запаленням, серцево-судинних, нейродегенеративних і метаболічних хвороб, ожиріння та раку, сповільнення старіння та подовження тривалості життя,

– йдеться у публікації МОЗ.

Зверніть увагу! Перш ніж розпочинати автофагію, потрібно проконсультуватись з лікарем.

Які протипоказання є до інтервального голодування

активний спосіб життя та інтенсивні навантаження;

вагітність;

хронічні захворювання;

діабет I та II типу.



Кому не можна худнути на інтервальному голодуванні / Фото Pexels

Зауважте! Люди, які схильні до переїдань, можуть почати їсти ще більше після виходу з періоду голодування.