Неначе після стайлера: тіктокерка продемонструвала, як накрутити волосся на колготки

Гарні кучері – мрія багатьох дівчат. І виявляється, щоб їх створити, не обов'язково купувати дорогі стайлери. Іноді достатньо мати колготки.

Як накрутити волосся за допомогою колготок та який результат можна отримати, розповідає Lady 24.

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Як накрутити волосся на колготки

Українська тіктокерка Ася Санспот на своїй сторінці поділилась цікавим способом завивки волосся. Усе, що для нього знадобиться, – це капронові колготки та ножиці.

Однак перед тим, як переходити до самого накручування, колготки потрібно підготувати. Для цього на них слід зробити кілька розрізів – збоку на зоні стегон та в районі п'ятки.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Далі ж лишається розділити волосся на дві половини, одягнути колготки на голову та дістати пасма з бічних отворів. Краще, якщо вони будуть вологими, так зачіска вийде більш об'ємною.

Як накрутити волосся за допомогою колготок: дивіться відео

Після цього волосся слід закрутити довкола колготок та зібрати у пучки з боків голови. Зафіксувати їх варто за допомогою кишеньки, яка утворилась від розрізу п'ятки, та можна додати кілька шпильок для надійності.

Щоб завитки сформувалися, походити з колготками на голові необхідно щонайменше кілька годин. Також з ними можна спати, аби отримати розкішну зачіску на ранок.

За будь-якого варіанту у результаті мають вийти об'ємні та пружні локони, що триматимуться упродовж дня.