Котяче око чи ляльковий погляд: як наносити туш для різного ефекту

Змінити погляд та додати йому виразності можна за допомогою одного лише засобу – туші.

Як промальовувати вії для різного ефекту, від котячого ока до лялькового погляду, розповідає Lady 24.

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Як наносити туш для різного ефекту

Блогерка Джина Хант ділиться на своїй сторінці у тікток різними лайфхаками та ідеями для макіяжів і зачісок. Зокрема, нещодавно вона розповіла, як наносити туш, щоб отримати різні ефекти виразного погляду.

Для більш натурального та природного вигляду вона рекомендує промальовувати лише кінчики вій.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Натомість, щоб за допомогою туші створити ефект котячого ока, блогерка пропонує наносити засіб в основному в кутику ока.

Як наносити туш різними способами: дивіться відео

Разом з тим для щоденних образів, які підкреслять погляд, але не будуть виглядати занадто яскраво, Джина радить наносити туш повністю лише на верхні вії.

Водночас, аби отримати ляльковий погляд, блогерка промальовує на додачу до верхніх вій також і нижній ряд.

За допомогою цих чотирьох способів та лише однієї туші вона отримує абсолютно різні погляди, які, втім, всі зачаровують.