Ефект накладних вій: дівчина показала винятковий лайфхак для нанесення туші

Якщо зазирнути у тікток, можна дізнатися, що ми виконуємо чимало повсякденних завдань абсолютно неправильно. Тепер до цього переліку додалось нанесення туші.

Що може бути не так з цим процесом та, як наносити туш таким чином, аби зробити ефект накладних вій, розповідаємо далі.

До теми Візажистки розповіли, як робити макіяж швидше: 5 важливих порад

Як правильно наносити туш

Для багатьох жінок туш для вій є тим елементом макіяжу, який вони ніколи не пропустять, навіть якщо не вистачає сил на все інше. Однак, як виявляється, не всі використовують цей засіб правильно.

Користувачка тікток, на ім’я Тейлор Тріплер, зібрала майже мільйон переглядів і понад 126 000 вподобань після того, як поділилася своїм альтернативним методом нанесення туші у короткому відео.

Вона стверджує, що навчилася цього методу ще у середній школі, і з того часу не змінює свій спосіб – багато хто упродовж років робить компліменти її віям, вважаючи, що дівчина носить накладні.

Як дівчина наносить туш: дивіться відео

У ролику Тейлор пояснює, що для гарного нанесення туш варто вичерпувати з упакування, а потім наносити її, тримаючи пензлик вертикально та рухаючись зі сторони в сторону.

Тільки після цього дівчина розвертає щіточку горизонтально та додає туш по довжині вій, як зазвичай.

Наостанок вона чекає повного висихання туші, а потім бере ватну паличку й проводить нею по повіці, щоб очистити від залишків.

У результаті блогерка отримує гарно промальовані вії, які дійсно схожі на накладні.

У коментарях люди підтверджують це, додаючи, що метод Тейлор робить дива.

"У мене диплом косметолога. Ви праві, саме так ми повинні наносити туш. Багато людей так не роблять", "Спробувала цей спосіб. Мої вії виглядають фантастично", – писали користувачки тікток.