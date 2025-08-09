У світі моди біла майка – базовий елемент гардероба для людей з найрізноманітнішими стилями. Відомі розкішні бренди, такі як Prada, Loewe та JW Anderson, неодноразово визнали незмінну привабливість цієї речі, зробивши її бестселером у своїх колекціях.

Біла майка бездоганно поєднується як з легким літнім одягом, так і з теплішим верхнім, який вже з'являється у серпні. Як носити білу майку у 2025 році та робити її головним акцентом образу, показує 24 Канал з посиланням на Vogue.

Як носити білу майку у 2025 році?

Біла майка виходить за межі простого предмета одягу і стає важливим символом сезону літо-осінь 2025. Ця річ – універсальний вибір, що бездоганно доповнює найрізноманітніші стилі. Її привабливість полягає в трьох ключових атрибутах: простоті, комфорті та стилі, які в сукупності позиціюють як must-have.

Ось декілька вдалих варіантів поєднання білої майки з різними низами та верхами:

Біла майка – джинси з низькою посадкою – шкіряна куртка



Ідеально біла майка поєднується з джинсами та шкірянкою / Фото Vogue

Біла майка – спортивні штани – об'ємний бомбер



Біла майка може доповнити не лише класичні, а й спортивні речі / Фото Vogue

Біла майка – асиметрична спідниця – підбори



Майка – річ, яка підійде до всього / Фото sofiamcoelho

Біла майка – штани в смужку – замшеві туфлі



Ідеї, з чим носити білу майку у 2025-му / Фото Vogue

Біла майка – карго-штани – замшева куртка



У гардеробі кожного має бути біла майка / Фото Vogue

Біла майка – спідниця з паєтками – балетки



З білою майкою можна експериментувати / Фото lara_bsmnn

Біла майка – класичний піджак – бежеві джинси



Біла майка вдало доповнить класичні образи / Фото Vogue

