Правильно підібраний кардиган легко вписується як у повсякденні образи, так і може доповнити більш святкове вбрання. Як стилісти видання Best Life радять носити кардигани після 60 років – читайте далі в матеріалі.
Кардиган – це один із найпростіших способів додати кольору до базового образу. Наприклад, до темно-синьої літньої сукні чудово підійде ніжно-рожевий кардиган. А якщо ви любите повністю чорні образи, їх легко освіжити яскравим зеленим або червоним кардиганом. Така кольорова деталь робить образ більш живим, стильним і цікавим.
Образ з рожевим кардиганом / Фото Beth Djalali
Довгі кардигани мають свою перевагу – вони візуально витягують силует і додають елегантності. Їх можна носити з легінсами та великим шарфом для зручного повсякденного образу або поєднувати з джинсами та простою футболкою або кофтою.
Образ з довгим кардиганом / Фото з Pinterest
Також гарно виглядає монохромний варіант, коли кардиган і одяг підібрані в схожих відтінках. Наприклад, білий кардиган зі світлими штанами та блузою або довгий чорний кардиган із чорною сукнею. Такий образ виглядає стримано, акуратно й візуально робить фігуру стрункішою.
Образ з білим кардиганом / Фото з Pinterest
Якщо хочеться зробити акцент на талії, кардиган можна підперезати тонким ремінцем. Найкраще працює цей прийом із довгими моделями.
Як носити кардиган з ремінцем на талії / Фото з Pinterest
Ще один простий спосіб зробити образ цікавішим – поєднувати різні тканини. В'язаний або рельєфний кардиган добре виглядає з гладкими матеріалами, наприклад шовком чи атласом. А гладкий кашеміровий кардиган, навпаки, красиво поєднується з більш фактурними речами – спідницями з візерунком або блузами з рюшами.
Образ з в'язаним кардиганом / Фото з Pinterest
Як правильно обрати кардиган?
Важливо обирати кардиган, який підходить саме вашій фігурі.
- Модель із V-подібним вирізом візуально подовжує шию і робить силует стрункішим.
- Кардигани з поясом добре підкреслюють талію та пасують фігурі типу "пісочний годинник".
- Довгі кардигани до середини гомілки особливо гарно виглядають на високих жінках.
- А вільні кардигани без застібок або моделі з акцентами у верхній частині (наприклад, з коміром чи декором зверху) допомагають збалансувати фігуру типу "яблуко", адже вони привертають увагу до плечей і роблять образ більш гармонійним.
Головне – носити той кардиган, у якому вам комфортно і який гармонійно виглядає саме на вас.