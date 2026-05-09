Правильно підібраний кардиган легко вписується як у повсякденні образи, так і може доповнити більш святкове вбрання. Як стилісти видання Best Life радять носити кардигани після 60 років – читайте далі в матеріалі.

Кардиган – це один із найпростіших способів додати кольору до базового образу. Наприклад, до темно-синьої літньої сукні чудово підійде ніжно-рожевий кардиган. А якщо ви любите повністю чорні образи, їх легко освіжити яскравим зеленим або червоним кардиганом. Така кольорова деталь робить образ більш живим, стильним і цікавим.

Образ з рожевим кардиганом / Фото Beth Djalali

Довгі кардигани мають свою перевагу – вони візуально витягують силует і додають елегантності. Їх можна носити з легінсами та великим шарфом для зручного повсякденного образу або поєднувати з джинсами та простою футболкою або кофтою.

Образ з довгим кардиганом / Фото з Pinterest

Також гарно виглядає монохромний варіант, коли кардиган і одяг підібрані в схожих відтінках. Наприклад, білий кардиган зі світлими штанами та блузою або довгий чорний кардиган із чорною сукнею. Такий образ виглядає стримано, акуратно й візуально робить фігуру стрункішою.

Образ з білим кардиганом / Фото з Pinterest

Якщо хочеться зробити акцент на талії, кардиган можна підперезати тонким ремінцем. Найкраще працює цей прийом із довгими моделями.

Як носити кардиган з ремінцем на талії / Фото з Pinterest

Ще один простий спосіб зробити образ цікавішим – поєднувати різні тканини. В'язаний або рельєфний кардиган добре виглядає з гладкими матеріалами, наприклад шовком чи атласом. А гладкий кашеміровий кардиган, навпаки, красиво поєднується з більш фактурними речами – спідницями з візерунком або блузами з рюшами.

Образ з в'язаним кардиганом / Фото з Pinterest

Як правильно обрати кардиган?

Важливо обирати кардиган, який підходить саме вашій фігурі.

Модель із V-подібним вирізом візуально подовжує шию і робить силует стрункішим.

візуально подовжує шию і робить силует стрункішим. Кардигани з поясом добре підкреслюють талію та пасують фігурі типу "пісочний годинник".

добре підкреслюють талію та пасують фігурі типу "пісочний годинник". Довгі кардигани до середини гомілки особливо гарно виглядають на високих жінках.

до середини гомілки особливо гарно виглядають на високих жінках. А вільні кардигани без застібок або моделі з акцентами у верхній частині (наприклад, з коміром чи декором зверху) допомагають збалансувати фігуру типу "яблуко", адже вони привертають увагу до плечей і роблять образ більш гармонійним.

Головне – носити той кардиган, у якому вам комфортно і який гармонійно виглядає саме на вас.