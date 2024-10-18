З чим носити светр восени: найкращі образи, які захочеться повторити
Джерело:інстаграм @less_is_best_fashion
Светр – головне вбрання на осінньо-зимовий сезон, без якого складно уявити теплий образ. Светри з кашеміру чи м’якої вовни є незамінними в нашому гардеробі. Однак часто в багатьох з нас виникає питання, яке полягає в тому, з чим же їх поєднувати крім базового низу? Українська стилістка розповіла про найцікавіші поєднання.
Важливо, щоб образи зі светрами не були одноманітними, а залишалися стильними, йдеться в інстаграмі експертки.
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За її словами, варто для себе обирати базові варіанти в нейтральних відтінках, якщо мова йде про кашемірові (та і не тільки) светри. Їх набагато легше вписувати в різні образи. Це бежеві, коричневі, чорні, молочні, сірі, хакі та деякі інші приглушені спокійні відтінки.
На які трендові моделі з трикотажу звернути увагу
- вироби з додатковими рукавами чи шарфами в тон светра;
- не втрачають популярності джемпери з V-вирізом;
- кардигани бʼють рекорди популярності та варто мати в гардеробі хоча б один;
- country та ski естетика в трикотажних виробах дуже актуальна: светри з яскравим принтом у лижному стилі, з фактурною вʼязкою в коси;
- светри бордових, шоколадних та червоних кольорів (можуть стати акцентом всього образу).
З чим носити светри в осінньо-зимову пору
Светр + штани
Посадка светра та штанів має бути розслабленою, а довжина штанів має повністю закривати ноги. Ця формула достатньо проста, але досить стильна і завжди буде актуальною.
Актуальні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion
Светр + джинси
Улюблені светри неможливо уявити без стилізації з базовими джинсами. Втім для різноманіття міксуйте їх не лише з блакитними, але й білими чи чорними варіантами.
Стильні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion
Светр + білий низ
Таке поєднання не є зовсім актуальним на холодний сезон, втім білий низ гарно поєднується з різноманітними светрами. Окрім того, білі штани чи джинси мають чудовий вигляд з пальтами та дублянками.
Модні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion
Светр + шкіра
Щоб створити стильний вигляд, обирайте для себе шкіряні штани в класичному чорному, вишневому чи кремовому відтінку. Контраст кашеміру та шкіри забезпечить образу дороговизну.
Стильні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion
Светр в трикотажному комплекті
Доволі стильними в осінню пору виглядають трикотажні костюми, тож обирайте для себе светр та штани в одному кольорі, які зможете носити разом чи розпаровувати.
Красиві образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion
Светр + спідниця міді
В осінню пору не забувайте про стильні спідниці міді, які ідеально поєднуються з чоботами та светрами. Найкраще поєднуватимуться зі светрами замшеві чи шкіряні спідниці.
Стильні образи зі светрами / Фото з інстаграму @less_is_best_fashion
Носіть також светри з пишною спідницею чи спідницею довжини до коліна. Актуальними вважаються образи з короткими шортами чи бермудами. Не бійтеся експериментувати доповнювати їх цікавими деталями.