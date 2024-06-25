Як обрати аромат, щоб точно потім ним насолоджуватись та не збирати колекцію парфумів, які перестають подобатися за кілька днів, розповідаємо далі.

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Знайдіть свою улюблену родину

Кожен аромат належить до певної родини – існують різні категорії, включаючи квіткові, східні, дерево-гурманські та свіжі. Сімейства можуть перетинатися, але важливо мати хоча б базове розуміння, який різновид вам подобається найбільше.

Звертайте увагу на ноти

Кожен парфум має унікальну комбінацію ароматів, які, по суті, і роблять його таким, який він є. Верхні ноти тримаються від 5 до 15 хвилин, середні або серцеві ноти – від 30 хвилин до години, а базові ноти – це те, що супроводжуватиме вас протягом усього часу носіння, тож звертайте особливу увагу саме на них.

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Вибирайте концентрацію

На парфумах часто можна зустріти написи EDP, EDT чи EDC. Це індикатори концентрації аромату. Чим вона вище, тим довше тримається запах.

Так, до прикладу, перший тип парфумів – Eau de Parfum (EDP) – це парфумована вода. Як правило, вона має високу концентрацію аромаолій, тому характеризуються сильним і тривалим ароматом. Цей тип зазвичай тримається близько шести годин, перш ніж його потрібно буде нанести повторно.

Водночас другий тип – Eau de Toilette (EDT) – туалетна вода. Цей вид парфумерії містить менш концентровані олії, ніж EDP, але все ж таки має помітний стійкий запах. EDT зазвичай тримаються до чотирьох годин, перш ніж його потрібно знову освіжити.

Насамкінець третій тип – Eau de Cologne (EDC) – одеколон. Це найлегший і найслабший вид парфумерії. EDC містить найменшу кількість олій і, отже, забезпечує найменшу кількість запаху. Цей тип протримається протягом двох або трьох годин, перш ніж потрібно буде застосувати його повторно.

Шукайте без поспіху

Усі наші органи чуття постійно отримують інформацію. Тактильну, слухову, зорову. І звичайно нюхову. Однак, на відміну від слуху чи зору, нюх не так сильно "натренований", оскільки не обробляє у звичайному житті багато складних ароматів, і може швидко втомлюватися.

Саме тому варто пробувати не більше 3 – 5 ароматів за раз, щоб поберегти рецептори й не перевантажити мозок, а також точно обрати аромат, який сподобається.