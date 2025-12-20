Очікування, вигадування ідей для святкування, приготування, вибір святкового образу – усе це завжди слугує опорою у ці складні часи. Експерти зі стилю Monpacie розібрали популярні стилі зимових свят і підібрали варіанти стилізації ваших образів завдяки прикрасам, які ви можете виготовити власноруч, аби додати унікальності й цікавих акцентів.

Як обрати стиль і прикраси для Нового року?

Навіть, якщо святковий настрій ще на півдорозі, варто лише наважитись на перший крок – придбати в найближчому супермаркеті мандарини й почати підбирати святковий образ.

Спершу визначитись зі стилем, який вам до вподоби, або ж за дрес-кодом вечірки почати підшукувати відповідне вбрання. Запитайте себе, чого вам хочеться: бути схожою на Дейзі Б'юкенен з "Великого Гетсбі" – коротка сукня з лелітками, багато мерехтіння, блискіток і сяйва "золотої" епохи. Чи ж навпаки, чогось темного і глибшого в стилі Мортиції Адамс?

Гламур Гетсбі / Фото, надане 24 Каналу

Та, що б ви не обрали, ключове завжди – деталі. Саме прикраси та аксесуари створюють повноту і завершеність образу. Прикраси задають настрій, підсилюють стилізацію, додають об'єму і, до слова, можуть стати чудовими подарунками для близьких і рідних.

Гламур Гетсбі: перлини, ланцюги, артдеко-блиск

Вечірки у стилі 1920-х – так звана "золота епоха": спалахи світла, ігристе й шалена розкіш. Тут працює єдине правило: прикрас не буває забагато.

Довгі перлинні намиста у декілька шарів – класичний символ епохи. Сережки-люстри зі стразами та масивними кристалами. Блискучі обручі й пов'язки на голову, інкрустовані камінцями – ідеальні для образу флаппер. Браслети-манжети в геометричному стилі артдеко.



Гламур Гетсбі / Фото, надане 24 Каналу

Натхнення 2000-ми: металік, кольє-серця та масивні кільця

Y2K повернувся – і його блиск помітно в трендах зимових вечірок. Якщо у планах вечірка з неоновими вогнями чи яскравим гламуром, варто шукати аксесуари з відтінком ностальгії.

Металеві чокери з підвісками, тонкі кольє-сердечка, що нагадують підлітковий поп-глам, об'ємні сережки-кільця – усе це про "2000-ні". Стильно, сміливо і гарантовано святково.

Європейський мінімалізм: стримана елегантність

Стримані мінімалістичні образи важливо не перевантажити. Прикраси тут виконують роль привабливого, але делікатного акценту.

Мінімалістичні сережки – краплі, кільця, лаконічні геометричні форми в поєднанні з тонкими підвісками з маленькими камінчиками – усе це доповнить ваш костюм, брюки з блузою чи сукню.

Український модерн: етно-бохо з сучасним прочитанням

Окрема магія зимових свят – це теплі вечори з елементами української автентики. Ми знову повертаємося до свого справжнього національного одягу – стильних об'ємних текстур, багатошарових образів, натуральних тканин і матеріалів, глибини кольорів і розмаїття крою. У цьому стилі поєднується природа, символи та сучасний дизайн.

Брошки у вигляді калини, пташок. Це можуть бути прикраси зроблені вручну, у стилізації етно. До прикладу, текстильні та дерев'яні прикраси, сережки та кольє з національними мотивами, гердани, коралі. Цими деталями можна створити неймовірно красивий образ,

– діляться експерти Monpacie.

Насамперед варто обрати стиль, який вам найбільше відгукується, і вже тоді переходити до вибору кольору металу, матеріалів, об'єму прикрас. Також не забувайте, що завжди є універсальний варіант – перлини, лаконічні форми й мініатюрні підвіски ніколи не підводять.

Що б ви не обрали, завжди пам'ятайте: свято для себе і близьких ми створюємо самі, своїми руками та усмішками. Тож завжди важливо знайти час на деталі, аби сяяти, попри все.