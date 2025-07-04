Модні виходи Девіда та Вікторії Бекхем: найкращі образи зіркового подружжя

Відоме британське подружжя Бекхемів 4 липня святкує 26-ту річницю весілля. Футболіст Девід Бекхем та його дружина дизайнерка Вікторія Бекхем вважаються однією з найміцніших зіркових пар, оскільки понад 20 років разом та все ще палко закохані одне в одного.

Девід та Вікторія Бекхем не забувають про річниці весілля й щороку одне одного вітають, публікуючи архівні світлини, пише 24 Канал. Цього року футболіст привітав дружину зі святом, опублікувавши спільні фото та ніжно привітав дружину.

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"26 років, як ти сказала мені "Так". З річницею! Дякую, що подарувала мені наших прекрасних дітей і побудувала наше спільне життя. Я люблю тебе, леді Бекхем", – написав Девід Бекхем.

Минулого року на 25-річчя з дня їхнього весілля, подружжя повторило фото з весілля у фіолетовій сукні та костюмі. Пара вирішила відмовитися від стандартного білого весільного плаття й зробила ставку на яскравий колір.

Впродовж 25 років стиль Бекхемів постійно змінювався. Якщо раніше Вікторія любила носити короткі зачіски, драматичний макіяж, обтислі джинси та високі підбори, то зараз її стиль – втілення британської розкоші, елегантності та вишуканого смаку.

Найкращі образи Бекхемів

Спільні сімейні виходи Бекхемів чи поява на світських вечорах, завжди привертають увагу шанувальників. Девід та Вікторія Бекхеми люблять мінімалізм. Їхні речі здебільшого складаються з базових кольорів, без будь-яких додаткових деталей.

До речі, ми розповіли про те, як легко та швидко повторити зачіску Вікторії Бекхем.

Подружжя знає, як дорого виглядати, тому часто приміряє речі якісних тканин та створює образи в монохромному стилі. Вікторія Бекхем обожнює класичні костюми та шовкові сукні в довжині максі. Не може дизайнерка відмовитися від елегантних підборів, тому часто довершує вбрання туфлями-човниками.

Девід Бекхем вважається одним з найкраще одягнених чоловіків у світі. Футболіст часто приміряє на собі речі в стилі смарт-кежуал, а іноді може спробувати ретро-брутальний стиль. Чоловік має безліч костюмів у своєму гардеробі. Усі вони – від знаменитих брендів (Dior, Tom Ford, Ralph Lauren тощо).

Вікторія Бекхем вже багато років є дизайнеркою власного однойменного бренду, тому спільні виходи з чоловіком продумані до деталей. Подружжя створює образи так, щоб вони ідеально пасували разом. Вікторія завжди виглядає вишукано та ефектно, а Девід – елегантно.

Ми зібрали кілька найкращих образів подружжя Бекхемів, яке підкорило їхню багатомільйонну аудиторію.

Бекхеми у чорних костюмах

Подружжя у білосніжних аутфітах

Парні образи сім'ї Бекхемів

Вишукані образи Бекхемів

Подружжя на показі Вікторії Бекхем

До слова, пара зустрілася вперше у 1997 році на благодійному футбольному матчі для гравців "Манчестер Юнайтед". У Девіда та Вікторії одразу зародилися почуття, хоча свої стосунки вони спочатку приховували від громадськості.