Одяг, який омолоджує жінок після 50 років: правила стилю для красивого вигляду

Кожна жінка хоче мати красивий вигляд, але після 50 років вже не так легко досягнути розкішного ефекту, однак цілком можливо, якщо знати, як правильно одягатися. Є певні речі, які приберуть одразу кілька зайвих років.

Після 50 років перед багатьма жінками перестає дилема – як же правильно одягатися, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Дуже важливо створити такий образ, який буде відображати зрілу красу й не виходити за межі дозволеного.

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Загалом чітких правил одягу за віковою категорією немає. Головне себе добре почувати в одязі та дзеркалі. Якщо ж хочете завжди мати стильний та свіжий огляд, тоді зверніть увагу на кілька важливих правил.

Обирайте якісні речі

Образи повинні виглядати дорого, а отже варто звертати увагу на якість. Робіть ставку на бюджетні класичні та мінімалістичні речі, які гарно виглядають та добре поєднуються між собою.

Уникайте "домашнього" одягу

Не варто носити одяг, який нагадує халат чи трикотажну піжаму, бо таке вбрання лише дешевить образ. Для буденних образів обирайте речі в стилі кежуал, які мають нейтральний вигляд.

Робіть ставку на лаконічності

Вишуканим та елегантним образ роблять прості та чіткі лінії. Можна навіть не відмовлятися від коротких суконь, які мають правильний крій та лаконічний силует.

Не носіть дитячі кольори та принти

Не варто в дорослому віці носити вбрання з рюшами, оборками чи яскравими кольорами. Уникайте квіткових дитячих принтів й обирайте натомість однотонні речі, які будуть вишукано виглядати.

Носіть спортшик

Не треба думати, що спортивні речі – це лише для молодих осіб. Навіть у старшому віці спортивні костюми, джинси й куртка з кросівками додають енергії й виглядають актуально та невимушено.

Слідкуйте за трендами

50-річний вік – не привід відмовлятися від модних трендів. Слідкуйте за тим, що зараз носять й спробуйте приміряти на собі.

Звертайте увагу на деталі

Доповнюйте образи окулярами, легким макіяжем, виразними бровами, яскравою помадою, взуттям та сумкою, щоб створити цілісний та стильний образ.

Запорука елегантності – простота

Стилісти радять старшим жінкам віддавати перевагу простим лініям та силуетам. До образу в спокійних, пастельних тонах можна додати яскраву річ чи текстурний аксесуар.

Доглянуте волосся

Дуже важливо у старшому віці слідкувати за укладкою. Правильна стрижка та зачіска здатна прибрати зайвий вік. Стилісти рекомендують робити градуйоване каре чи боб.

Біжутерія замість золота

Тренд на золоті сережки та ланцюжки вже минув, тому радимо довершувати образ красивими прикрасами з якісних матеріалів, які додадуть образу свіжості та стилю.