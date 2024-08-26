Для цього не потрібно купувати рідні дифузори чи освіжувачі повітря. Зробити дім свіжим та затишним можна й кількома іншими способами.

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Кавова гуща

Часто дивний запах у домі утворюється через неприємні аромати з холодильника. Давно відомий лайфхак: поставити у холодильник миску з харчовою содою, яка буде вбирати дивні запахи. Однак є й інший спосіб – поставити у холодильник чи комору склянку з використаною кавовою гущею. Цей природний освіжувач повітря буде вбирати усі неприємні запахи, а тому повітря у домі залишатиметься свіжим.

Евкаліпт у душі

Душ можна перетворити на затишний спа-салон, додавши один елемент – евкаліпт. Так, гілочка свіжого евкаліпта у ванній кімнаті даруватиме заспокійливий аромат, коли ви будете приймати гарячий душ. Рослина не втрачатиме своєї свіжості близько 2 – 3 тижнів. Якщо ж ви хочете отримати сильніший аромат евкаліпта, то листя можна подрібнити й залишити у склянці чи мисочці у ванній кімнаті.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Декоративні подушки з секретом

Декоративні подушки можна попрати у будь-який момент, однак їх треба правильно висушити й це додатковий клопіт. Натомість, щоб подушки не вбирали неприємні аромати, всередину можна покласти спеціальні мішечки, а також ароматизовані саше.



Як освіжити запах у квартирі / Фото unsplash

Ефірні олії

Боротися зі смородом у домі можна за допомогою ефірної олії. Так, достатньо додати кілька крапель на ватний диск та кинути його в контейнер для сміття перед тим, як покласти туди пакет. Це допоможе замаскувати неприємні запахи, а також буде боротися зі шкідниками. Так, олії чайного дерева та цитрусових мають антибактеріальні властивості, олія м'яти відлякує гризунів, а лаванда – жуків.

Екстракт ванілі

Якщо на кухні не пахне солоденьким, то можна скористатися ванільним екстрактом. Так, кілька столових ложок можна налити у форму для запікання та поставити у розігріту до 150 градусів духовку. Вже за кілька хвилин на кухні, та й у будинку буде солодкий запах ванілі.