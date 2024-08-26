Для этого не нужно покупать родные диффузоры или освежители воздуха. Сделать дом свежим и уютным можно и несколькими другими способами.

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Кофейная гуща

Часто странный запах в доме образуется из-за неприятных ароматов из холодильника. Давно известный лайфхак: поставить в холодильник миску с пищевой содой, которая будет впитывать странные запахи. Однако есть и другой способ – поставить в холодильник или кладовку стакан с использованной кофейной гущей. Этот природный освежитель воздуха будет впитывать все неприятные запахи, а потому воздух в доме будет оставаться свежим.

Эвкалипт в душе

Душ можно превратить в уютный спа-салон, добавив один элемент – эвкалипт. Так, веточка свежего эвкалипта в ванной комнате будет дарить успокаивающий аромат, когда вы будете принимать горячий душ. Растение не будет терять своей свежести около 2 – 3 недель. Если же вы хотите получить более сильный аромат эвкалипта, то листья можно измельчить и оставить в стакане или мисочке в ванной комнате.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Декоративные подушки с секретом

Декоративные подушки можно постирать в любой момент, однако их надо правильно высушить и это дополнительные хлопоты. Зато, чтобы подушки не впитывали неприятные ароматы, внутрь можно положить специальные мешочки, а также ароматизированные саше.



Как освежить запах в квартире / Фото unsplash

Эфирные масла

Бороться со зловонием в доме можно с помощью эфирного масла. Так, достаточно добавить несколько капель на ватный диск и бросить его в контейнер для мусора перед тем, как положить туда пакет. Это поможет замаскировать неприятные запахи, а также будет бороться с вредителями. Так, масла чайного дерева и цитрусовых имеют антибактериальные свойства, масло мяты отпугивает грызунов, а лаванда – жуков.

Экстракт ванили

Если на кухне не пахнет сладеньким, то можно воспользоваться ванильным экстрактом. Так, несколько столовых ложек можно налить в форму для запекания и поставить в разогретую до 150 градусов духовку. Уже через несколько минут на кухне, и в доме будет сладкий запах ванили.