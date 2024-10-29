За тікток-сторінкою дівчини стежить менш як 10 тисяч підписників, втім вона змогла залучити мільйонну аудиторію в одному зі своїх відеороликів, після того продемонструвала, що може зробити з пакетом "АТБ".

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Одна з користувачок "кинула виклик" дівчині написавши, що вона буде гарно виглядати навіть в мішку. Тоді вона без вагань створила коротке плаття-бюстьє з білого мішка, яке доповнила поясом на талії, червоними туфлями та сонцезахисними окулярами.

Як виглядає сукня з мішка: дивіться відео

Дівчина має доволі струнку фігуру, тож в коментарях їй написали, що "навіть в одних ременях їй буде гарно". Олена ж довго не вагалась та створила з різних аксесуарів топ та спідницю, яку вдосконалила довгими чорними рукавицями та чоботами на підборах.

Як виглядає костюм з поясів: дивіться відео

А от справжню популярність дівчині приніс відеоролик з пакетом "АТБ". Його переглянуло аж мільйон користувачів у тіктоці. Зі звичайного пакета дівчина створила топ та спідницю, а її look довершили туфлі на підборах та сумка на плечі.

Як виглядає сукня з пакета: дивіться відео

Майже 200 тисяч переглядів дівчині принесло "пошиття" з паперової коробки "Нової пошти". Олена Гадуняк зробила топ гармошкою та спідницю на високій посадці з бахромою, а її чарівний образ доповнив берет та замшеві чоботи на підборах.

"Вже бачили безліч варіантів застосування наших коробок, але таке бачимо вперше. Карл Лагерфельд про таке міг тільки мріяти", – прокоментувала "Нова пошта" в коментарях.

Як виглядає костюм з коробки: дивіться відео