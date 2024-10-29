По тикток-страницей девушки следит менее 10 тысяч подписчиков, впрочем она смогла привлечь миллионную аудиторию в одном из своих видеороликов, после того продемонстрировала, что может сделать с пакетом "АТБ".

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Одна из пользовательниц "бросила вызов" девушке написав, что она будет хорошо выглядеть даже в мешке. Тогда она без колебаний создала короткое платье-бюстье из белого мешка, которое дополнила поясом на талии, красными туфлями и солнцезащитными очками.

Как выглядит платье из мешка: смотрите видео

Девушка имеет довольно стройную фигуру, поэтому в комментариях ей написали, что "даже в одних ремнях ей будет хорошо". Елена же долго не колебалась и создала из различных аксессуаров топ и юбку, которую усовершенствовала длинными черными перчатками и сапогами на каблуках.

Как выглядит костюм из поясов: смотрите видео

А вот настоящую популярность девушке принес видеоролик с пакетом "АТБ". Его посмотрело аж миллион пользователей в тиктоке. Из обычного пакета девушка создала топ и юбку, а ее look довершили туфли на каблуках и сумка на плече.

Как выглядит платье из пакета: смотрите видео

Почти 200 тысяч просмотров девушке принес "пошив" из бумажной коробки "Новой почты". Елена Гадуняк сделала топ гармошкой и юбку на высокой посадке с бахромой, а ее волшебный образ дополнил берет и замшевые сапоги на каблуках.

"Уже видели множество вариантов применения наших коробок, но такое видим впервые. Карл Лагерфельд о таком мог только мечтать", – прокомментировала "Новая почта" в комментариях.

Как выглядит костюм из коробки: смотрите видео