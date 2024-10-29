Користувачі шоковані: дівчина зробила сукні з пакета "АТБ" та коробки "Нової пошти"

У тіктоці чимало дівчат вдаються до цікавих експериментів, приміряючи на собі дивакувате вбрання. Таким чином вони захоплюють аудиторію та збирають тисячі переглядів та вподобань. Блогерка Олена Гадуняк створила незвичні образи, які здатні вразити.

За тікток-сторінкою дівчини стежить менш як 10 тисяч підписників, втім вона змогла залучити мільйонну аудиторію в одному зі своїх відеороликів, після того продемонструвала, що може зробити з пакетом "АТБ".

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Одна з користувачок "кинула виклик" дівчині написавши, що вона буде гарно виглядати навіть в мішку. Тоді вона без вагань створила коротке плаття-бюстьє з білого мішка, яке доповнила поясом на талії, червоними туфлями та сонцезахисними окулярами.

Як виглядає сукня з мішка: дивіться відео

Дівчина має доволі струнку фігуру, тож в коментарях їй написали, що "навіть в одних ременях їй буде гарно". Олена ж довго не вагалась та створила з різних аксесуарів топ та спідницю, яку вдосконалила довгими чорними рукавицями та чоботами на підборах.

Як виглядає костюм з поясів: дивіться відео

А от справжню популярність дівчині приніс відеоролик з пакетом "АТБ". Його переглянуло аж мільйон користувачів у тіктоці. Зі звичайного пакета дівчина створила топ та спідницю, а її look довершили туфлі на підборах та сумка на плечі.

Як виглядає сукня з пакета: дивіться відео

Майже 200 тисяч переглядів дівчині принесло "пошиття" з паперової коробки "Нової пошти". Олена Гадуняк зробила топ гармошкою та спідницю на високій посадці з бахромою, а її чарівний образ доповнив берет та замшеві чоботи на підборах.

"Вже бачили безліч варіантів застосування наших коробок, але таке бачимо вперше. Карл Лагерфельд про таке міг тільки мріяти", – прокоментувала "Нова пошта" в коментарях.

Як виглядає костюм з коробки: дивіться відео