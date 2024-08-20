Зайвим речам немає місця: як швидко підготувати гардероб до осіннього сезону

Напевно, останнє, що хочеться робити в літні дні, це додати ще один пункт до свого списку справ. Однак швидке прибирання гардероба перед осінню допоможе знайти багато місця для затишних аутфітів, а також дозволить позбавитися від зайвих речей.

Зробити таке розхламлення дуже просто, а прибирання не займатиме багато часу. Підготувати свій гардероб до нового сезону допоможуть 5 простих правил.

До теми Велике осіннє прибирання: яких речей варто позбутися наприкінці літа

Етап 1. Позбутися непотрібних літніх речей

У першу чергу варто переглянути усі літні речі й позбутися тих, які стали непотрібними. Чи не у кожному жіночому гардеробі є речі, які втратили актуальність, більше не пасують або ж взагалі – серйозно пошкоджені чи розтягнуті.

Такий простий крок дозволить звільнити місце у гардеробі, а також дозволить чітко зрозуміти, які речі знадобляться на майбутнє літо.

Етап 2. Розділення одягу за сезонами

Щоб краще зрозуміти, скільки та яких речей є у гардеробі, ідеальним варіантом розхламлення стане сортування за сезонами. Легкі светри, штани та жакети чи кардигани дозволять підготуватися до прохолодних осінніх ранків.

Етап 3. Оцінка осінньо-зимового гардероба

З новим сезоном можуть знадобитися нові речі. Тому, прибираючи безлад, не забудьте оцінити, чи подобаються вам речі минулих сезонів, чи пасують вони та чи будете ви їх одягати цієї осені.

Втім не поспішайте відразу викидати речі. Їх можна зібрати та віддати тим, хто цього потребує. До прикладу, речі можна передати на благодійність.

Етап 4. Оновлення чистоти гардероба

Варто подбати не лише про одяг, а й чистоту в гардеробі. Так, нові засоби від шкідників захищатимуть речі від пошкоджень. Окрім того, варто протерти полиці шафи та, за потреби, пропилососити її.

Етап 5. Перевірка гардероба

Прибираючи безлад, варто на останньому етапі оцінити, чи всі речі на своїх місцях. Якщо ви не можете знайти іншу пару рукавиці, то саме час їх замінити.