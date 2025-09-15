Модні стрижки на осінь 2025: варіанти для жінок будь-якого віку
- Цього сезону в моді стрижки, які підкреслюють елегантність та підходять для жінок різного віку.
- Популярні варіанти: чубчик-шторка, біксі, трініті, міні-муллет, та шеггі.
Осінь завжди у нас асоціюється з оновленням не лише гардероба, але й зачіски. Якщо хочеться змін у зовнішності, то правильно підібрана стрижка здатна покращити настрій та підкреслити індивідуальність.
У центрі уваги цього сезону будуть стрижки, які здатні надати елегантності, а головне – підійдуть для жінок різного віку, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Усі зачіски легкі в догляді, тому пасуватимуть молодим дівчатам та старшим жінкам.
Читайте також Підтягнуть обличчя та приберуть декілька років: 3 вдалі стрижки для тих, кому за 40
Які стрижки в моді цього сезону?
Чубчик-шторка
Подовжений чубчик, який розподіляється посередині чола ідеально підходить для всіх типів та довжини волосся.
Біксі
Стрижка залишається однаково актуальною серед молоді чи зрілих жінок. Коротка зачіска підійде для тих, хто завжди хотів короткої сміливої стрижки. Осінь – ідеальна пора для радикально коротких зачісок.
Трініті
Ця коротка стрижка набирає популярності останні кілька місяців. Зачіска є гібридною, тож поєднує в собі боб, шег та піксі.
Міні-муллет
Французьке видання Vogue зазначає, що восени в моді буде ще й стрижка міні-мулетт. Вона досить коротка, тому до неї варто вдаватися тим, хто хоче мінімального догляду за волоссям.
Шеггі
Стрижка з легкою недбалістю, з багатошаровими пасмами додає образу нотки ретро та бунтарства.
Які зачіски осені є найкращими?
- Восени будуть модні короткі стрижки, включаючи класичний боб, V-подібний зріз та шеггі з чубчиком.
- Рекомендовані зачіски – структуровані шари, прямі структуровані стрижки, об'ємне укладання для різних типів волосся.
Часті питання
Які стрижки будуть в моді цього сезону?
Цього сезону в моді будуть стрижки, які надають елегантності та підходять для жінок різного віку, такі як чубчик-шторка, біксі, трініті, міні-муллет та шеггі.
Яким типам волосся підходить чубчик-шторка?
Подовжений чубчик-шторка, який розподіляється посередині чола, ідеально підходить для всіх типів та довжини волосся.
Чому осінь вважається ідеальним часом для коротких стрижок?
Осінь — ідеальна пора для радикально коротких зачісок, таких як біксі, які залишаються актуальними серед молоді та зрілих жінок.