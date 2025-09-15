Модные стрижки на осень 2025: варианты для женщин любого возраста
- В этом сезоне в моде стрижки, которые подчеркивают элегантность и подходят для женщин всех возрастов.
- Популярные варианты: челка-шторка, бикси, тринити, мини-муллет, и шегги.
Осень всегда у нас ассоциируется с обновлением не только гардероба, но и прически. Если хочется изменений во внешности, то правильно подобранная стрижка способна улучшить настроение и подчеркнуть индивидуальность.
В центре внимания этого сезона будут стрижки, которые способны придать элегантности, а главное – подойдут для женщин всех возрастов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Все прически легкие в уходе, поэтому подойдут молодым девушкам и старшим женщинам.
Какие стрижки в моде в этом сезоне?
Челка-шторка
Удлиненная челка, которая распределяется посередине лба идеально подходит для всех типов и длины волос.
Бикси
Стрижка остается одинаково актуальной среди молодежи или зрелых женщин. Короткая прическа подойдет для тех, кто всегда хотел короткой смелой стрижки. Осень – идеальная пора для радикально коротких причесок.
Тринити
Эта короткая стрижка набирает популярности последние несколько месяцев. Прическа является гибридной, поэтому сочетает в себе боб, шег и пикси.
Мини-муллет
Французское издание Vogue отмечает, что осенью в моде будет еще и стрижка мини-мулетт. Она достаточно короткая, поэтому к ней стоит прибегать тем, кто хочет минимального ухода за волосами.
Шегги
Стрижка с легкой небрежностью, с многослойными прядями добавляет образу нотки ретро и бунтарства.
Какие прически осени являются лучшими?
- Осенью будут модны короткие стрижки, включая классический боб, V-образный срез и шегги с челкой.
- Рекомендуемые прически – структурированные слои, прямые структурированные стрижки, объемная укладка для различных типов волос.
