У старшому віці доглядати за волоссям не зовсім просто через сухість та ламкість. Для покращення текстури пасм та збільшення об’єму, потрібно звернути увагу на певні короткі зачіски, які чудово підійдуть жінкам після 60 років.

Коротка довжина волосся найкраще підходить для жінок у старшому віці, пише 24 Канал з посиланням на Parade. Стилісти відібрали кілька красивих стрижок, які не лише візуально омолоджують вигляд, але й надають особливого стилю.

Каре

Навіть у 60 років каре може мати красивий та ефектний вигляд. Стрижка добре обрамляє обличчя й надає пасмам структури. Накрутіть вільні хвильки для легкості, чи випряміть волосся для дещо строгого вигляду.



Піксі

Цю стрижку багато років обожнювала знаменитість Кріс Дженнер. Зачіска підійде всім старшим жінкам, які хочуть мати стильний вигляд. Правильно підстрижена піксі надає об’єму на маківці, створивши ілюзію густішого волосся. Стрижку можна адаптувати до різних форм обличчя, тому вона підійде всім.



Подовжене каре

Не завжди у старшому віці треба робити коротку стрижку. Цілком гарним варіантом є подовжене каре. Щоб зачіска мала красивий вигляд, потрібно лише раз на кілька місяців підстригати кінчики.



Боб

Стрижка до підборіддя вигідно відкриває шию та плечі. Така класична зачіска надає волоссю об’єму біля коренів.



Біксі

Перевагою цієї зачіски є унікальна форма з універсальною довжиною. Біксі чудово підходить до будь-якої текстури волосся, форми обличчя й типу.



Які стрижки здатні омолодити?