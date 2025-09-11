Модные короткие стрижки для женщин после 60 лет: фото стильных причесок
- Короткие стрижки, такие как каре, пикси, удлиненное каре, боб и бикси, рекомендуются для женщин после 60 лет для улучшения текстуры и объема волос.
- Каждая из этих причесок адаптирована для разных типов волос и форм лица, позволяя женщинам старшего возраста выглядеть стильно и молодо.
В старшем возрасте ухаживать за волосами не совсем просто из-за сухости и ломкости. Для улучшения текстуры прядей и увеличения объема нужно обратить внимание на определенные короткие прически, которые прекрасно подойдут женщинам после 60 лет.
Короткая длина волос лучше всего подходит для женщин в старшем возрасте, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Стилисты отобрали несколько красивых стрижек, которые не только визуально омолаживают вид, но и придают особый стиль.
Каре
Даже в 60 лет каре может выглядеть красиво и эффектно. Стрижка хорошо обрамляет лицо и придает прядям структуру. Накрутите свободные волны для легкости, или выпрямите волосы для несколько строгого вида.
Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest
Пикси
Эту стрижку много лет обожала знаменитость Крис Дженнер. Прическа подойдет всем старшим женщинам, которые хотят иметь стильный вид. Правильно подстриженная пикси придает объем на макушке, создав иллюзию более густых волос. Стрижку можно адаптировать к разным формам лица, поэтому она подойдет всем.
Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest
Удлиненное каре
Не всегда в старшем возрасте надо делать короткую стрижку. Вполне хорошим вариантом является удлиненное каре. Чтобы прическа имела красивый вид, нужно лишь раз в несколько месяцев подстригать кончики.
Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest
Боб
Стрижка до подбородка выгодно открывает шею и плечи. Такая классическая прическа придает волосам объем у корней.
Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest
Бикси
Преимуществом этой прически является уникальная форма с универсальной длиной. Бикси прекрасно подходит к любой текстуре волос, форме лица и типу.
Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest
Какие стрижки способны омолодить?
- Женщинам после 50 лет с круглым лицом рекомендованы такие стрижки: удлиненный боб, пляжные волны, текстурированное пикси, объемный боковой пробор и длинные слои.
- Для женщин после 55 лет с вьющимися волосами помогут моложе выглядеть такие стрижки – кудрявый шег, классическая пикси, кудрявый боб и многослойное каре.
