Після безсонної ночі: як збадьоритися, аби почувати себе добре увесь день

Українці зараз регулярно стикаються з проблемою безсонних ночей. Через такий стрес важко налаштуватися на продуктивний день.

Безумовно, повноцінно відпочити після декількох годин сну доволі важко. Проте, трохи збадьоритися можливо. Завдяки цим порадам ви точно зможете "оживити" мозок і налаштуватися на робочий день, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як легко прокинутись після поганого сну?

Почніть день з холодної води

Декілька ковтків прохолодної води допоможуть прокинутися організму. Також важливо акуратно вмитися, аби швидко пробудитися.

Зауважте! Також швидко прокинутися допоможе контрастний душ.

Не снідайте солодким

Після стресу та недосипу організм хоче солодкого. Проте потрапляти у цю "пастку" не варто. Набагато краще приготувати собі збалансований сніданок, багатий на білки, жири та складні вуглеводи.

Як легко позбутися наслідків безсоння / Фото Pexels

Не зловживайте кавою

Надлишок кофеїну призведе до зворотного ефекту. Ви відчуватимете тривожність, дратівливість, а згодом і сильну сонливість.

Не варто зловживати ні чаєм, ні кавою. Замініть ці напої на трав'яний відвар, сік чи просту воду.

Проведіть ранок без телефону

Скролінг перевантажує мозок. Не варто виснажувати організм довгим перебуванням перед екраном. Постарайтесь зосередитись на поточних діях, а не активностях в інтернеті.

Рухайтесь, попри все

Не варто бігти марафон. Достатньо легкої розминки, аби тіло сказало вам "дякую".

Як відчувати себе бадьоро після безсоння / Фото Pexels

Якщо не маєте бажання робити якісь вправи, просто вийдіть на невелику прогулянку. Свіже повітря позитивне вплине на ваш стан.

Не ставте собі важкі цілі

Прийміть, що через недосип ви менш продуктивні. Ставте собі маленькі цілі і фокусуйтесь на невеликих досягненнях.