Опанувати себе за 90 секунд реально: використайте цю техніку

Впоратись зі стресом, роздратуванням і шоком легко. Для цього необхідно використати техніку, яку рекомендує нейробіологиня Джилл Болте Тейлор.

Насправді, аби опанувати себе, вам потрібно усього 90 секунд. Цього часу повністю вистачить, щоб здолати стрес, який "блокує" ваше тіло та розум, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як працює техніка "90 секунд"

Цей метод не є медитацією або технікою дихання. Так працює людська фізіологія.

Річ у тім, що, коли ми відчуваємо такі сильні емоції як стрес, страх чи злість, відбувається ціла низка гормональних реакцій. Проте основний "імпульс" триває лише 90 секунд.



Як опанувати себе перед важливою подією / Фото Pexels

Тобто, оці 1,5 хвилини – це стан максимальної тривоги. Найважливіше у цей час нічого не робити і дати подразнику "проникнути" в тіло:

зробіть паузу, особливо, якщо відчуваєте, що зараз зірветесь;

просто сядьте або ляжте на ці 90 секунд;

спостерігайте за собою і не пробуйте "долати" цю емоцію.

Зверніть увагу! Не намагайтесь у цей момент включати позитивне мислення. Така дія лише посилить стрес.



Як швидко здолати стрес / Фото Pexels

Після того як мине цей тривожний "приступ" ви зможете швидко опанувати себе. Ваше мислення наче миттєво проясніє.

Це не чарівна практика, яка врятує вас в усіх випадках. Однак вона гарантовано допоможе швидко заспокоїтись у таких ситуаціях: