Найкрасивіші кольори волосся на літо: розкішні варіанти

Стилісти визначили кілька чудових кольорів волосся, які ідеально підійдуть на літню пору. У моді будуть відтінки, які виглядають природно та не потребуватимуть постійного відвідування салонів.

Колористи Гейлі Бібер, сестер Кардашян, Кари Делевінь та Жозефін Скрівер розповіли про розкішні фарбування, які будуть популярними цього літа, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Затемнений блонд

Брудні відтінки блонду зараз дуже популярні. Це повинен бути гібрид золотистих тонів зі світлими попелястими тонами. У результаті вийде кремово-нейтральний колір для тих, хто хоче спробувати золотистий блонд.

Світла блондинка

Цього літа зробіть витончений блонд, який буде чудово гармоніювати із засмаглою шкірою. Раніше такий світлий блонд був у Джіджі Хадід, тож влітку він має неймовірний вигляд.

Золота кориця

До одного з найгарячіших відтінків належить золотисто-мідний, який чудово виблискує на сонці.

Чорний

Попри ставку на світлі тони, глибокий чорний завжди буде залишатися в моді. Щоб закріпити колір, використовуйте маску, яка збереже відтінок й мінімізує його вимивання.

Мокка

Цей колір має кремову та нейтральну глибину. Відтінок вже спробували цього року чимало дівчат, і не прогадали, оскільки колір виглядає ефектно й освіжаюче.

Пшеничний

Розі Гантінгтон-Вайтлі з блондинки помірно перейшла до пшеничного відтінку волосся. Такий колір виглядає м’якше та ідеально підкреслює риси обличчя.

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