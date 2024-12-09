Трендові фарбування на зиму: їх радять всі hair-стилісти

Попри те, що взимку ми носимо волосся під шапкою, без фарбування волосся все одно не обійтися. Для тих дівчат, які постійно фарбуються й шукають для себе щось новеньке, пропонуємо звернути увагу на кілька чудових варіантів, які радять більшість перукарів на зиму 2024/25.

З настанням нового сезону, більшість з нас хочуть оновити свій образ, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Фахівці з beauty-сфери вже встигли визначити стильні фарбування на зиму. Вони актуальні й легкі у стилізуванні з будь-якою зачіскою чи гардеробом.

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Ідеальний блонд

Цього сезону в моду входить ідеальний блонд. Виявляється, що саме насичений білий стане одним із найяскравіших трендів зими. Вдало блонд виглядає на довгому волоссі. Також красивим є біле фарбування на середній довжині чи каре.

Натуральний балаяж

Спробуйте зробити перед 2025 роком актуальне мелірування. Пасма мають бути делікатними й на кілька тонів світлішими за основний колір волосся. Висвітлені пасма підсвітять й увиразнять колір, додадуть об’єму й створять м’який природний вигляд.

Лакований чорний

Спробуйте зробити цієї зими чорний колір волосся у стилі Кеті Перрі. Завдяки такому фарбуванню, образ буде максимально виразним. Глибокий відтінок підкреслить риси обличчя й тон шкіри. Він виглядає не лише розкішно на фото, але й в живу. Окрім того, воно робить волосся візуально густішим.

Взимку модним є фарбування, яке надає волоссю природного та здорового вигляду. У тренді теплі відтінки та холодні тони. Також популярність мають техніки балаяж, шатуш і бейбілайтс, які створюють ефект природного переходу кольору.