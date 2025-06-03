3 звички, які покращать ваше життя вже сьогодні

Аби налагодити життя, інколи непотрібно вдаватися до радикальних заходів. Достатньо звернути увагу на деталі.

Задумайтесь, як саме ви починаєте день, на чому фокусуєтесь. Що вас турбує і змушує почуватися некомфортно? Як багато ви тривожитесь протягом дня. Проаналізувавши ситуацію, ви побачите, що насправді доволі часто загострюєте увагу на чомусь неважливому, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Правильне дихання

Починайте свій день не з телефона. Після того, як відкрили очі, сфокусуйтесь на диханні. Зробіть глибокий вдих та видих.

Постарайтесь у цей момент відчути своє тіло. Дозвольте думкам плавати і відпустіть усі тривоги.



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Будьте вдячні

Навчіться дякувати життю навіть за невдачі. Для цього можна спробувати цікаву практику – завести щоденник вдячності.

Просто сідайте щовечора і прописуйте декілька пунктів за що ви вдячні сьогоднішньому дню. Потім можна використовувати цей щоденних як збірник підказок про речі, які приносять у ваше життя справжнє задоволення.

Рухайтесь саме для задоволення

Займайтесь спортом лише для задоволення. Забудьте про схуднення чи інші "досягнення". Нехай вашою ціллю буде активний спосіб життя.



Що робити, якщо відчуваєш апатію / Фото Pexels

Лайфхак! Йога та стретчинг дозволять тілу і душі розслабитись. До того ж такі активності допомагають швидко підтягнути тіло.