Насправді це не дивно. У японців частина світобачення спрямована саме на турботу до себе. Потрібно розуміти, що це не типові поради по догляду, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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14 порад, які змінять ваше життя
- Їжте до ситості, не переїдайте
Ви маєте наїдатися на 80%. Вставайте з-за столу з невеликим почуттям легкості.
Річ у тім, що почуття ситості приходить дещо пізніше ніж ми закінчуємо прийом їжі. Саме тому, це важливо передбачати, аби не набирати зайву вагу.
- Шукайте сенси життя
Життя насправді складається з дрібниць, які щоденно поєднуються у велику історію. Звертайте увагу на те, чим наповнений ваш день. Створюйте сенси, якщо не можете їх знайти.
- Прокидайтесь разом з сонцем
Найкращий режим – синхронізація з природним ритмом. Це допоможе стабілізувати емоційний рівень та фізичну активність.
- Будьте вдячні
Потрібно навчитися бути вдячним навіть найменшим речам. Саме позитивний погляд на життя дозволить тримати внутрішній баланс.
- Пийте зелений чай
Зелений чай або сенча – дуже корисний продукт. Він сприяє покращенню травлення, посиленню нервової системи та здоров'ю серця. До того ж цей напій уповільнює старіння.
- Займіться мистецтвом без мети
Творіть заради задоволення. Не переслідуйте якусь конкретну мету. Достатньо буде того, що ви в цей момент щасливі.
- Доглядайте за рослинами
Догляд за рослинами – справжня медитація. Якщо ви не маєте саду, придбайте одну невелику квітку і турбуйтесь про неї.
- Снідайте легко
Їжте на сніданок щось легке і водночас ситне. Наприклад, рис з рибою та овочами.
- Спіть правильно
Спіть у повній темряві. Кімната має бути комфортна та добре провітрена.
Секрет довголіття японців / Фото Pexels
- Вживайте місо
Багато японців вживають місо щоденно. Річ у тім, що це ферментований продукт багатий на різноманітні мікроелементи.
- Носіть шкарпетки з окремими пальцями
Такі шкарпетки набагато корисніші. Вони дозволяють ногам почуватися комфортніше і менше втомлюватися.
- Займайтесь фізичною активністю щодня
Необов'язково ходити саме на фітнес. Підійдуть і банальне прибирання, прогулянка та танці.
- Займайтесь пасивною медитацією
Дозвольте розуму заспокоїтись без якоїсь підготовки. Сядьте як вам зручно і відпустіть думки. Нехай усі тривоги "розтануть" самі собою.
- Приймайте гарячу ванну
Прийміть гарячу ванну, розслабтеся та потіште ваше тіло цим відчуттям безтурботності. Аби створити особливу атмосферу, ви можете додати у воду ароматичну олію.