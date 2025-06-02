На самом деле это неудивительно. У японцев часть мировоззрения направлена именно на заботу к себе. Нужно понимать, что это не типичные советы по уходу, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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14 советов, которые изменят вашу жизнь

Ешьте до сытости, не переедайте

Вы должны наедаться на 80%. Вставайте из-за стола с небольшим чувством легкости.

Дело в том, что чувство сытости приходит несколько позже чем мы заканчиваем прием пищи. Именно поэтому, это важно предвидеть, чтобы не набирать лишний вес.

Ищите смыслы жизни

Жизнь на самом деле состоит из мелочей, которые ежедневно сочетаются в большую историю. Обращайте внимание на то, чем наполнен ваш день. Создавайте смыслы, если не можете их найти.

Просыпайтесь вместе с солнцем

Лучший режим – синхронизация с естественным ритмом. Это поможет стабилизировать эмоциональный уровень и физическую активность.

Будьте благодарны

Нужно научиться быть благодарным даже самым маленьким вещам. Именно позитивный взгляд на жизнь позволит держать внутренний баланс.

Пейте зеленый чай

Зеленый чай или сенча – очень полезный продукт. Он способствует улучшению пищеварения, усилению нервной системы и здоровью сердца. К тому же этот напиток замедляет старение.

Займитесь искусством без цели

Творите ради удовольствия. Не преследуйте какую-то конкретную цель. Достаточно будет того, что вы в этот момент счастливы.

Ухаживайте за растениями

Уход за растениями – настоящая медитация. Если вы не имеете сада, приобретите один небольшой цветок и заботьтесь о нем.

Завтракайте легко

Ешьте на завтрак что-то легкое и одновременно сытное. Например, рис с рыбой и овощами.

Спите правильно

Спите в полной темноте. Комната должна быть комфортная и хорошо проветренная.



Секрет долголетия японцев / Фото Pexels

Употребляйте мисо

Многие японцы употребляют мисо ежедневно. Дело в том, что это ферментированный продукт богат разнообразными микроэлементами.

Носите носки с отдельными пальцами

Такие носки гораздо полезнее. Они позволяют ногам чувствовать себя комфортнее и меньше уставать.

Занимайтесь физической активностью ежедневно

Необязательно ходить именно на фитнес. Подойдут: банальная уборка, прогулка и танцы.

Занимайтесь пассивной медитацией

Позвольте уму успокоиться без какой-либо подготовки. Сядьте как вам удобно и отпустите мысли. Пусть все тревоги "растают" сами собой.

Принимайте горячую ванну

Примите горячую ванну, расслабьтесь и побалуйте ваше тело этим ощущением безмятежности. Чтобы создать особую атмосферу, вы можете добавить в воду ароматическое масло.