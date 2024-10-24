З мішка за 16 гривень: українська блогерка пошила за день весільну сукню

Все частіше мережа рясніє відеороликами про створення унікальних виробів зі старих речей чи незвичних для нас матеріалів. Українська блогерка вирішила вразити своїх підписників й пошила плаття зі звичайного мішка.

Анастасія Душенко є засновницею бренду DUNAY, який лише нещодавно створила. У своєму інстаграмі дівчина вирішила продемонструвати вміння в пошитті й поставила перед самою собою виклик, бо вирішила створити плаття зі звичайного білого мішка для зберігання круп, овочів чи інших речей.

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Блогерка пошила весільну сукню

В профілі дівчини є чимало відеороликів, на яких вона демонструє, як перешиває стару сукню бабусі, реконструює джинси чи створює одяг зі шкарпеток. Блогерка любить показувати прихильникам щось унікальне, тож нещодавно взялася до пошиття сукні зі звичайного мішка для борошна.

У відеоролику дівчина показала, як вирізала по лекалах деталі плаття й почала їх зшивати. Анастасії спочатку було трохи важко, оскільки тканина розпадалася, однак згодом блогерка таки змогла зшити окремі елементи й додала застібку.

За задумом дівчини – це мала бути звичайна сукня, втім наприкінці своєї роботи вона зрозуміла, що таке плаття може бути й весільним.

Блогерка пошила сукню з мішка – дивіться першу частину

Під час примірки вона одягнула білий обруч та білі туфлі, а коротке плаття з пишною спідницею та квадратним вирізом в зоні декольте вона довершила кольє з білосніжними перлинами. Для повноцінного відтворення образу дівчина навіть знялася з букетом білих троянд.

Блогерка пошила сукню з мішка – дивіться другу частину

У коментарях підписники зазначили, що плаття й справді дуже красиве та написали чимало схвальних відгуків. Дехто навіть пожартував, що дівчина складає бренду Balenciaga конкуренцію, оскільки марка любить вражати браслетами зі скотчу, сумками зі сміттєвих пакетів чи спідницею з банного рушника.