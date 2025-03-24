Як правильно поєднувати кольори в одязі: є три простих правила

Поєднувати базові кольори – це класика, яку опанували вже всі, а от стилізувати яскраві відтінки – завдання не з простих. Та для того, щоб не виникало жодних питань до того, як правильно поєднувати кольори, радимо опанувати відомі схеми, якими користуються всі модниці.

За допомогою базових колірних схем можна створювати гармонійні аутфіти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Юліко. У своєму дописі вона розповіла про три найпопулярніші схеми, які дозволять відточити навички в поєднанні кольорів.

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Компліментарне поєднання

Це коло наповнене контрастними кольорами, що розташовані навпроти одне одного в кольоровому колі. До прикладу, це може бути синій та помаранчевий або зелений та червоний. Такі комбінації виглядають яскраво й динамічно.



Схема поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко



Приклади стилізації кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Аналогічне поєднання

Стилістка зазначає, що за цією схемою треба обирати кольори, що знаходяться поруч у спектрі. Тут може бути поєднання, до прикладу, блакитного з синім та фіолетовим. Такий образ має гармонійний та спокійний вигляд.



Схема поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко



Приклади стилізації кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Монохромне поєднання

З монохромним поєднанням кольорів розібратися легше, оскільки тут вже треба вибирати лише різні відтінки одного кольору. Це може бути бежевий з карамельним й темно-коричневим. Виглядає таке поєднання стильно, дорого й витончено.



Схема поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко



Приклади стилізації кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко

За допомогою спеціальних колірних схем, можна легко зрозуміти, які саме кольори поєднуються між собою та як їх вдало поєднати.

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