Найчастіше ноги натирає через замалий розмір та тверду задню частину, пише Lady 24. Тому дуже важливо обирати м’яке взуття, в якому вам буде комфортно ходити. До кросівок одягайте якісні шкарпетки, які добре поглинають вологу та захищають від тертя.

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Деякі фахівці радять розносити взуття вдома, щоб вони стали зручнішими під час виходу. Втім є кілька способів, які ви можете застосовувати, щоб взуття не натирало.

Щоб взуття трохи розтягнулося, набийте його крафтовим папером чи газетою. Це дозволить умовно кросівкам трохи стати ширшими, тож вам буде зручніше їх носити.



Поради, які допоможуть уникнути натирання взуття / Фото Pexels

Якщо взуття тверде, але ви вже його поносили та не маєте можливості повернути назад – змастіть краї шкіряних туфель чи кросівок кокосовою або оливковою олією. Вже через деякий час взуття стане м’якшим. Замість олії можна скористатися кондиціонером. Допомагає пом’якшити взуття звичайний вазелін.

Ту частину взуття, яка натирає ноги, треба змастити воском або сухим милом. Завдяки цьому зменшиться тертя і мозолів на ногах не будуть з’являтися. Окрім того, на взуття треба придбати спеціальні накладки та приклеїти їх на задник. Якщо ж проблема виникає в зоні пальців, то можна придбати купити силіконові роздільники.