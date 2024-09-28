Чаще всего ноги натирает из-за маленького размера и твердой задней части, пишет Lady 24. Поэтому очень важно выбирать мягкую обувь, в которой вам будет комфортно ходить. К кроссовкам одевайте качественные носки, которые хорошо поглощают влагу и защищают от трения.

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Некоторые специалисты советуют разносить обувь дома, чтобы они стали более удобными во время выхода. Впрочем есть несколько способов, которые вы можете применять, чтобы обувь не натирала.

Чтобы обувь немного растянулась, набейте ее крафтовой бумагой или газетой. Это позволит условно кроссовкам немного стать шире, поэтому вам будет удобнее их носить.



Советы, которые помогут избежать натирания обуви / Фото Pexels

Если обувь твердая, но вы уже ее поносили и не имеете возможности вернуть обратно – смажьте края кожаных туфель или кроссовок кокосовым или оливковым маслом. Уже через некоторое время обувь станет мягче. Вместо масла можно воспользоваться кондиционером. Помогает смягчить обувь обычный вазелин.

Ту часть обуви, которая натирает ноги, надо смазать воском или сухим мылом. Благодаря этому уменьшится трение и мозолей на ногах не будут появляться. Кроме того, на обувь надо приобрести специальные накладки и приклеить их на задник. Если же проблема возникает в зоне пальцев, то можно приобрести купить купить силиконовые разделители.