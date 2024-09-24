Що робити, щоб кросівки не смерділи: 6 перевірених способів, які допомагають

Через часте носіння кросівки можуть мати неприємний запах. Сморід з’являється через розмноження бактерій. Якщо нога пітніє, то вони здатні розмножуватися набагато швидше. Позбутися поганого запаху можна досить легко в домашніх умовах.

Неприємний запах взуття здатен принести дискомфорт власникам та й іншим особам, пише Lady 24. Саме тому важливо вжити негайних заходів, які допоможуть ефективно позбутися від смороду.

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Спочатку можете почати з устілок. Якщо носите взуття занадто часто, то їх краще замінити на нові, а вологе взуття після дощу варто просушити, інакше там появиться грибок, який буде викликати поганий запах.

Від поганого запаху чудово допомагає дезодорант, спеціальні розчини та стікери, втім зі смородом також здатні бездоганно впоратися народні методи.

Кухонна сіль

Витягніть устілки та насипте всередину сіль. Взуття так може постояти цілу ніч, а тоді сіль треба витрусити та поставити нові устілки. Після цього лайфхаку кросівки більше не мали б смердіти.

Перекис водню чи оцет

Поганий запах за кілька хвилин може прибрати перекис водню чи оцет. Просто змочіть спонжик в рідину та протріть ним середину взуття.

Сода

На ніч всередину кросівок без устілок треба засипати соду, а устілки помити з милом або замінити на нові. Зранку соду треба висипати й закласти чисті устілки. Поганий запах після цього методу зникне.



Поганого запаху з взуття позбутися досить просто / Фото Pexels

Чайні пакетики

Деякі фахівці кажуть, що звичайні пакетики чаю здатні прибрати поганий запах із взуття. Також вони нададуть кросівкам приємний аромат.

Ефірна олія

На устілку можна капнути кілька крапель олії чайного дерева, лаванди чи лимонного соку. Ефірна олія в поєднанні з соком лимона має антибактеріальні властивості та забезпечить взуттю приємний аромат. Також ефірну олію можна розвести з водою чи лимонним соком та збризкувати взуття з пульверизатора.

Антисептик

Сморід з взуття можна прибрати за допомогою антисептика. Потрібно лише обробити ним устілку. Завдяки антисептику ви позбудетеся всіх бактерій, які спричиняють поганий запах у кросівках.

Щоб кросівки мали нейтральний запах та не смерділи, постарайтеся не носити їх кілька днів поспіль, оскільки вони не встигають висохнути, а волога призводить до поганого запаху. Сморід можуть спричиняти синтетичні шкарпетки. Якщо ж у вас часто пітніють ноги, то можете почати користуватися антиперспірантом для ніг.