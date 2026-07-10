Простий і стильний спосіб зупинити цей процес – збирати волосся у правильні захисні зачіски. Вони ховають найвразливішу частину пасом від зовнішніх пошкоджень, зберігають вологу всередині й при цьому мають максимально невимушений вигляд, пише видання Myself.

Стильні зачіски, які захищають від появи посічених кінчиків

Найпростішим варіантом на кожен день є вільна коса. На відміну від класичного тугого плетіння, яке часто перетискає волосся й робить його ламким, такий розслаблений варіант м'яко фіксує пасма без зайвого тиску. Завдяки цьому суттєво зменшується площа контакту з грубими тканинами куртки чи светра, тому кінчики залишаються цілими й гладкими. А щоб посилити цей ефект, варто закріплювати косу м'якою шовковою або тканинною резинкою, яка зовсім не перетирає волоски.

Стильна зачіска на літо 2026 / Фото Pinterest

Коли ж часу обмаль, слід звернути увагу на трендовий крабик. Цей аксесуар завоював любов модниць саме завдяки своїй делікатності, адже для створення зачіски достатньо просто скрутити волосся у легкий джгут і підколоти шпилькою. У такому положенні кінчики миттєво ховаються всередину й стають повністю недосяжними для тертя. Однак важливо обирати якісні крабики з гладкими пластиковими або каучуковими зубцями без гострих швів, які б могли випадково травмувати структуру пасом.

Модна зачіска на літо 2026 / Фото Pinterest

Для більш елегантних або спортивних образів ідеальним вибором стане вільний пучок. Тут головний секрет захисту полягає в тому, щоб загорнути вразливі кінці всередину самої конструкції, а не залишати їх стирчати назовні. Збирати волосся краще легкими рухами, уникаючи сильного натягу біля шкіри голови, та фіксувати м'якою резинкою. Оскільки нижня частина пасом залишається захованою в теплі та відносній вологості пучка, вона набагато менше пересихає і практично не січеться.

Пучок – зачіска, яка врятує від посічених кінчиків / Фото Pinterest

Якщо ж хочеться поєднати надійний захист із грайливим трендовим виглядом, гарною альтернативою стануть bubble braids, або "коси-бульбашки". Для їх створення волосся спочатку збирають у хвіст, а потім по всій довжині через однакові проміжки фіксують м'якими резинками, акуратно витягуючи об'ємні сегменти. Така техніка дозволяє повністю контролювати кожне пасмо, що заважає волоссю плутатися на вітрі чи чіплятися за одяг. У результаті найслабша нижня частина залишається надійно зафіксованою, а сама зачіска стає ідеальним компромісом між свободою та безпекою для довжини.

Зачіска, яка врятує від посічених кінчиків / Фото Pinterest

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