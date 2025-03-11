Як зустріти літо без целюліту: кілька ефективних порад, які працюють

Щоб позбутися від целюліту, варто взяти до уваги кілька порад. З цією проблемою стикається дуже багато жінок. Так звана апельсинова шкірка є шаром жирової тканини, яка спричинена накопиченням жиру під шкірою.

Зменшити наявність целюліту до літа цілком можливо, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Вже відтепер потрібно дотримуватися кількох правил, які допоможуть побачити зміни.

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Збалансоване харчування

Зі свого раціону потрібно виключити солодощі, фастфуд та газовані напої. Сіль затримує рідину в організмі й утворює целюліт, тому її також треба обмежити у своєму раціоні. Вживайте більше антицелюлітних продуктів: ананас, варені яйця, банани, насіння соняшнику, груші, авокадо, вівсяні пластівці, броколі, рибу та перець.

Вживання рідини

У боротьбі з целюлітом важливим кроком є збільшення споживання рідини. Пийте чисту воду щодня у тому обсязі, який необхідний для вашої ваги. Також можна комбінувати воду із зеленим чаєм. Каву краще вживати без молока й цукру.

Кардіотренування

За допомогою кардіо вам вдасться краще потіти й спалювати жир, а це є важливим кроком для зменшення целюліту. Є навіть певні вправи, які впливають на ті ділянки, де накопичується целюліт.



Позбутися целюліту допоможе кардіотренування / Фото Pexels

Масаж

Позбутися від целюліту можна завдяки масажам, однак на процедури варто йти лише тоді, коли ви підтримуєте здоровий раціон та регулярно займаєтеся спортом.

Скрабування

Цю процедуру досить легко можна зробити вдома. Скрабування видаляє відмерлі клітини шкіри, стимулює лімфатичну систему й допомагає виводити токсини, зменшуючи целюліт.

Додатково можна почати користуватися спеціальними кремами, які допомагають позбутися від целюліту, однак їх варто застосовувати в парі з регулярною фізичною активністю й масажами.