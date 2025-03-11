Как встретить лето без целлюлита: несколько эффективных советов, которые работают

Чтобы избавиться от целлюлита, стоит принять во внимание несколько советов. С этой проблемой сталкивается очень много женщин. Так называемая апельсиновая корка является слоем жировой ткани, которая вызвана накоплением жира под кожей.

Уменьшить наличие целлюлита до лета вполне возможно, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Уже отныне нужно придерживаться нескольких правил, которые помогут увидеть изменения.

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Сбалансированное питание

Из своего рациона нужно исключить сладости, фастфуд и газированные напитки. Соль задерживает жидкость в организме и образует целлюлит, поэтому ее также надо ограничить в своем рационе. Употребляйте больше антицеллюлитных продуктов: ананас, вареные яйца, бананы, семена подсолнечника, груши, авокадо, овсяные хлопья, брокколи, рыбу и перец.

Употребление жидкости

В борьбе с целлюлитом важным шагом является увеличение потребления жидкости. Пейте чистую воду ежедневно в том объеме, который необходим для вашего веса. Также можно комбинировать воду с зеленым чаем. Кофе лучше употреблять без молока и сахара.

Кардиотренировки

С помощью кардио вам удастся лучше потеть и сжигать жир, а это является важным шагом для уменьшения целлюлита. Есть даже определенные упражнения, которые влияют на те участки, где накапливается целлюлит.



Избавиться от целлюлита поможет кардиотренировка / Фото Pexels

Массаж

Избавиться от целлюлита можно благодаря массажам, однако на процедуры стоит идти только тогда, когда вы поддерживаете здоровый рацион и регулярно занимаетесь спортом.

Скрабирование

Эту процедуру достаточно легко можно сделать дома. Скрабирование удаляет отмершие клетки кожи, стимулирует лимфатическую систему и помогает выводить токсины, уменьшая целлюлит.

Дополнительно можно начать пользоваться специальными кремами, которые помогают избавиться от целлюлита, однако их стоит применять в паре с регулярной физической активностью и массажами.